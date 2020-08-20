Ситуация в Белоруссии: Рейнсалу созвонился с Макеем, а Путин поговорил с главой Евросовета

В телефоном разговоре с белорусским министром иностранных дел Урмас Рейнсалу призвал власти Республики Беларусь освободить задержанных демонстрантов и воздержаться от применения насилия против мирных протестующих.

Рейнсалу разъяснил позицию Эстонской Республики по вопросу непризнания выборов в Белоруссии и посчитал важным, чтобы политический диалог в Белоруссии привел к соглашению о проведении новых выборов.

Министры также поговорили об инициативе ОБСЕ по урегулированию политического кризиса, а министр иностранных дел Рейнсалу выразил надежду, что власти Белоруссии поддержат эту инициативу. Урмас Рейнсалу заверил, что для Эстонии важна государственная независимость Белоруссии. Министр Рейнсалу также объяснил мотивы Эстонской Республики вынесения на обсуждение в Совете Безопасности ООН кризиса в Белоруссии.

Путин поговорил с главой Евросовета

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию в Белоруссии, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"С российской стороны акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы. Подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам как России, так и Евросоюза", - говорится в сообщении.