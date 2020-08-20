Чт, 20.08.2020
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Фото и видео ⟩ Смотрите, кто пришел на президентский прием в Кадриорг

20 августа в честь Дня восстановления независимости Эстонии на прием президента Керсти Кальюлайд в Розовый сад Кадриорга пришло более тысячи гостей. 

На приеме, который начался в 18:00, глава Эстонии и президент Литвы Гитанас Науседа, находящийся в стране с рабочим визитом, совместно вручат мемориальные камни за восстановление независимости.

Мемориальные камни ежегодно откалываются от валуна, защищавшего Тоомпеа в 1991 году, и вручаются 20 августа главой государства людям и организациям, сыгравшим важную роль в восстановлении независимости Эстонии.

Смотрите, как гости прибывали на президентский прием!

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