Фото и видео ⟩ Смотрите, кто пришел на президентский прием в Кадриорг

20 августа в честь Дня восстановления независимости Эстонии на прием президента Керсти Кальюлайд в Розовый сад Кадриорга пришло более тысячи гостей.
На приеме, который начался в 18:00, глава Эстонии и президент Литвы Гитанас Науседа, находящийся в стране с рабочим визитом, совместно вручат мемориальные камни за восстановление независимости.
Мемориальные камни ежегодно откалываются от валуна, защищавшего Тоомпеа в 1991 году, и вручаются 20 августа главой государства людям и организациям, сыгравшим важную роль в восстановлении независимости Эстонии.
Смотрите, как гости прибывали на президентский прием!