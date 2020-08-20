Чт, 20.08.2020
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  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В Кадриорге проходит президентский прием по случаю Дня восстановления независимости

Прямая трансляция и фото ⟩ В Кадриорге проходит президентский прием по случаю Дня восстановления независимости

20 августа в честь Дня восстановления независимости Эстонии канцелярия президента Керсти Кальюлайд ожидает на прием в Розовый сад Кадриорга более тысячи гостей. Postimees ведет прямую трансляцию с приема.

На приеме, который начнется в 18:00, глава Эстонии и президент Литвы Гитанас Науседа, находящийся в стране с рабочим визитом, совместно вручат мемориальные камни за восстановление независимости.

Мемориальные камни ежегодно откалываются от валуна, защищавшего Тоомпеа в 1991 году, и вручаются 20 августа главой государства людям и организациям, сыгравшим важную роль в восстановлении независимости Эстонии.

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