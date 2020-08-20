Прямая трансляция и фото ⟩ В Кадриорге проходит президентский прием по случаю Дня восстановления независимости

20 августа в честь Дня восстановления независимости Эстонии канцелярия президента Керсти Кальюлайд ожидает на прием в Розовый сад Кадриорга более тысячи гостей. Postimees ведет прямую трансляцию с приема.
На приеме, который начнется в 18:00, глава Эстонии и президент Литвы Гитанас Науседа, находящийся в стране с рабочим визитом, совместно вручат мемориальные камни за восстановление независимости.
Мемориальные камни ежегодно откалываются от валуна, защищавшего Тоомпеа в 1991 году, и вручаются 20 августа главой государства людям и организациям, сыгравшим важную роль в восстановлении независимости Эстонии.