Президента Эстонии просят инициировать расследование отравления Навального

Работающие в Эстонии журналисты и представители гражданских объединений обратились к президенту Керсти Кальюлайд с просьбой инициировать международное расследование по факту отравления лидера политической оппозиции в России Алексея Навального.
"Мы уверены, что в существующих условиях в России это преступление не будет честно и беспристрастно расследовано. Поэтому мы хотим инициировать международное расследование этого преступления и просим помощи в этом от властей Эстонии", – заявил один из подписавших обращение руководитель Центра европейских инициатив Евгений Криштафович.
Обращение также подписали писатель и музыкальный критик Артемий Троицкий, социолог Игорь Эйдман, эколог и координатор портала activatica.org Евгения Чирикова, журналист Вера Марченкова, продюсер Воля Чайковская.
В настоящее время Навальный находится в коме в отделении интенсивной терапии больницы Омска. По информации штаба политика, его состояние тяжелое и он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.