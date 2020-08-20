Президента Эстонии просят инициировать расследование отравления Навального

"Мы уверены, что в существующих условиях в России это преступление не будет честно и беспристрастно расследовано. Поэтому мы хотим инициировать международное расследование этого преступления и просим помощи в этом от властей Эстонии", – заявил один из подписавших обращение руководитель Центра европейских инициатив Евгений Криштафович.