«Его надо спасать»: лечащий врач Навального полетела в Омск, штаб политика попросил Кремль о помощи

Лечащий врач Навального отправилась из Москвы в Омск, чтобы добиться осмотра политика. А штаб Навального попросил Кремль о помощи с выездом в европейскую клинику.
Врачи больницы в Омске, куда был помещен с подозрением на отравление создатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, отказались разговаривать с лечащим врачом оппозиционера Анастасией Васильевой. Об этом она сама рассказала в интервью DW в четверг, 20 августа.
"Я знаю лишь, что есть зрачковая реакция, - сообщила Васильева, добавив, что летит в Омск. - Я приеду и буду настаивать на том, чтобы мне дали его осмотреть". Решение о переводе Навального в другую больницу лечащий врач намерена принять после его осмотра. По словам Васильевой, сейчас соратники Навального выбирают больницу, в которую его перевезут. Поскольку он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), вариант перевозки в клинику за границу не рассматривается. "Его надо спасать", - подчеркнула медик.
По ее словам, о том, что политик госпитализирован и впал в кому, она узнала от пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш. "Она мне сразу написала", - рассказала DW лечащий врач.
В европейских клиниках больше возможностей по поиску агента
По мнению личного врача Алексея Навального Ярослава Ашихмина, наблюдающего Навального с 2013 года, предпочтительно было бы направить его пациента в одну из европейских клиник, потому что там может быть больше возможностей для выявления конкретного агента. "Это очень сложная задача. Есть немного школ в мире, которые такую задачу могут решить. Поэтому при всем огромном уважении к омским медикам, которые сейчас делают очень много, оптимально перевезти пациента по крайней мере в Москву, в Институт Склифосовского или в ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство. - прим.ред.), но, с моей точки зрения, европейские врачи могли бы быть более полезны в данном случае", - сказал кардиолог и терапевт в интервью DW.
Ашихмин утверждает, что начиная с 2013 года не было абсолютно никаких предпосылок для того, чтобы у него развилось такое состояние. "Совершенно точно - ни в течение последнего времени, ни вообще", - настаивает медик.
По его словам, неправомерно говорить о невозможности перевозить пациента в другое учреждение из-за его нетранспортабельности. "Я считаю, что такого понятия вообще не существует. Потому что наблюдение в самолете, где установлен не только ИВЛ, но и ЭКМО (аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, который качает насыщенную кислородом кровь, когда ИВЛ не справляется. - прим.ред.), по качеству ничем не хуже, а может быть, еще и лучше, чем наблюдение в реанимационных отделениях", - подчеркнул Ярослав Ашихмин.
Штаб Навального попросил Кремль о помощи с выездом в европейскую клинику
Штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального откликнулся на обещание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова посодействовать с перевозкой оппозиционера в зарубежные клиники, передает Newsru.
"Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП1 отказывает жене, мне и Ивану Жданову в предоставлении выписки или эпикриза", - написала лечащий врач Навального и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева в микроблоге Twitter.
Ранее в четверг Дмитрий Песков заявил, что Кремль при необходимости оперативно будет готов рассмотреть обращение о вывозе оппозиционера. "Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно. Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И, конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут", - сказал Песков.
20 августа на пути из Томска в Москву оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете и потерял сознание. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он находится в коме. Сторонники оппозиционера заявляют, что Навального отравили. Медики также не исключают версию отравления.
Глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко сказал, что еще во время визита в этот город в ходе поездки по Сибири оппозиционный лидер замечал за собой слежку. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш говорит, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай - это было единственное, что он пил с утра в аэропорту.
Директор ФБК Иван Жданов, прилетевший в Омск, сообщил, что состояние Навального стабильно тяжелое. По его словам, главврач больницы отказывается в предоставлении любых документов жене политика Юлии Навальной, а без документов невозможно решать вопрос о его перевозке.
По данным информированного источника "Интерфакса", врачи поставили предварительный диагноз Навальному - отравление неустановленным психодиcлептиком (веществом, способным вызывать галлюцинации).
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