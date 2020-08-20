«Его надо спасать»: лечащий врач Навального полетела в Омск, штаб политика попросил Кремль о помощи

Врачи больницы в Омске, куда был помещен с подозрением на отравление создатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, отказались разговаривать с лечащим врачом оппозиционера Анастасией Васильевой. Об этом она сама рассказала в интервью DW в четверг, 20 августа.

Лечащий врач Навального отправилась из Москвы в Омск, чтобы добиться осмотра политика. ФОТО: Yevgeny Sofiychuk/Yevgeny Sofiychuk/TASS

"Я знаю лишь, что есть зрачковая реакция, - сообщила Васильева, добавив, что летит в Омск. - Я приеду и буду настаивать на том, чтобы мне дали его осмотреть". Решение о переводе Навального в другую больницу лечащий врач намерена принять после его осмотра. По словам Васильевой, сейчас соратники Навального выбирают больницу, в которую его перевезут. Поскольку он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), вариант перевозки в клинику за границу не рассматривается. "Его надо спасать", - подчеркнула медик.

По ее словам, о том, что политик госпитализирован и впал в кому, она узнала от пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш. "Она мне сразу написала", - рассказала DW лечащий врач.

В европейских клиниках больше возможностей по поиску агента

По мнению личного врача Алексея Навального Ярослава Ашихмина, наблюдающего Навального с 2013 года, предпочтительно было бы направить его пациента в одну из европейских клиник, потому что там может быть больше возможностей для выявления конкретного агента. "Это очень сложная задача. Есть немного школ в мире, которые такую задачу могут решить. Поэтому при всем огромном уважении к омским медикам, которые сейчас делают очень много, оптимально перевезти пациента по крайней мере в Москву, в Институт Склифосовского или в ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство. - прим.ред.), но, с моей точки зрения, европейские врачи могли бы быть более полезны в данном случае", - сказал кардиолог и терапевт в интервью DW.

Ашихмин утверждает, что начиная с 2013 года не было абсолютно никаких предпосылок для того, чтобы у него развилось такое состояние. "Совершенно точно - ни в течение последнего времени, ни вообще", - настаивает медик.

По его словам, неправомерно говорить о невозможности перевозить пациента в другое учреждение из-за его нетранспортабельности. "Я считаю, что такого понятия вообще не существует. Потому что наблюдение в самолете, где установлен не только ИВЛ, но и ЭКМО (аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, который качает насыщенную кислородом кровь, когда ИВЛ не справляется. - прим.ред.), по качеству ничем не хуже, а может быть, еще и лучше, чем наблюдение в реанимационных отделениях", - подчеркнул Ярослав Ашихмин.

Штаб Навального попросил Кремль о помощи с выездом в европейскую клинику

Штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального откликнулся на обещание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова посодействовать с перевозкой оппозиционера в зарубежные клиники, передает Newsru.