«Те, кто избивал людей, не отмоются от этого скотства никогда»: Мария Колесникова записала обращение к белорусским силовикам

Приводим полное обращение Колесниковой:

«То, как власть запятнала честь ваших погон, такого еще не было. От событий прошлой недели, от пустых глаз людей, вышедших с Окрестина, содрогается вся Беларусь, весь мир. Нас выворачивает наизнанку от ужаса, неприятия, непонимания, кто ходит с нами по одним улицам: люди или нет.

Своими преступными приказами власть тянет вас за собой на дно ада и женских криков, изувеченных тел, сломанной психики, коллективной травмы, которая останется с белорусами навсегда.

Власть делает так, что ваша форма перестает вызывать уважения. Она становится символом отвращения. Пособники режима работают день и ночь, чтобы выдать правду за фейки, мирных людей за оплаченных наемников, изнасилованных за тех, кто сам этого хотел. Только им не верят даже те, кто еще недавно верил государственному телевидению. А над попытками скрыть правду все только смеются. После второй мировой тоже были люди, которые говорили, что геноцида не существовало.

Когда вы давали присягу, вы клялись служить белорусскому народу. Сейчас вы видите его истребление. Почему вы не остановите его? Почему вы продолжаете выполнять приказы тех, кто этот геноцид устроил, вместо того, чтобы стать на защиту своего народа? Женщины и дети оказались смелее тех, кто сейчас молча наблюдает за тысячами свидетельств страшнейших пыток и унижения белорусов. В избиении беззащитных нет ничего крутого. Те, кто избивал, не отмоются от этого скотства никогда. Те, кто покрывал и молчал об этих преступлениях, тоже.

Чего вы боитесь? Почему вы еще не с народом? Почему вы еще не стали героями для белорусов? Вы можете сохранить офицерское достоинство и воинскую честь и навсегда войти в историю страны, даже мировую историю. Вы, наверное, видели, как каждый день белорусы кричат министрам «Позор». Вам они могут кричать «Слава».

Наш план прост: если вы перейдете на сторону, если вы откажетесь выполнять преступный приказ, мы гарантируем вам безопасность и неприкосновенность.

Гарантируем справедливое отношение к вашим подразделениям, которые не станут выполнять преступные приказы. Гарантируем отмену долгов за образование, отмену контрактных долгов и других выплат, которые действующая власть вешает на тех, кто хочет уйти из органов или отказывается выполнять преступный приказ. Гарантируем жилье и материальную поддержку всем, кто откажется выполнять преступный приказ. Будем строить силовые структуры новой Беларуси из честных и достойных людей в погонах.

Посмотрите на нас. Мы белорусы, мы разные. Мы — бастующие работяги, чиновники, уволенные за несогласие с режимом, мы — девушка, изнасилованная в автозаке, мы — врачи, требующие у министра сказать правду, мы — родители парня, убитого на мирной акции, мы — бизнесмены, собирающие деньги тем, кто хочет уйти из органов, мы — подросток, которому засунули в горло дубинку. Мы — не преступники, не наемники, не проплаченные боты, которые хотят развалить страну, как в сказках, которые вешают вам на уши.

Мы хотим жить в свободной, независимой и стабильной стране. Вам рассказывают, что нас спонсируют из-за рубежа — вас держат за дураков: кто в это верит? Вы же не верите, что геноцида не существовало. Вы можете быть милиционером, пограничником или сотрудником КГБ. Если вы арестуете и отдадите под суд тех, кто унижал невиновных мирных людей, вы станете героем.