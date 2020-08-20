Мемориальный камень получило научное сообщество Эстонии

«Это они несут в борьбе с коронавирусом ответственность за то, чтобы лица, принимающие политические решения, были хорошо информированы о том, что действительно помогает, а что нет. Так они своими знаниями отстаивают нашу свободу», - пояснила президент.

В качестве второй важной причины президент подчеркнула также, что молодые люди, воспитанные в уважении к конституции, в том числе академическая молодежь, - это будущее наших свобод, и они удерживают Эстонию на пути, на который мы ступили 30 лет назад. «Их глобальное и открытое мышление противостоит тоске по прошлому и изоляционизму в нашей политике. Таким образом молодые ученые вносят свой вклад в нашу свободу».

Именно молодые ученые, по словам президента, в минувшем году протестовали против того, что государство нарушает свои обещания - подобно канарейкам, они подняли тревогу уже тогда, когда другие члены общества так остро это ещё не воспринимали. «Да, я говорю о соглашении относительно финансирования науки. Правовое государство, государство, которое держит своё слово, государство, действующее в духе нашей Конституции, - это то, что молодые исследователи и всё поколение, воспитанное в духе Конституции, готовы отстаивать», - подчеркнула она.

Камень от имени научного сообщества приняли президент Академии наук Тармо Соомере и президент Молодежной Академии наук Марио Кадастик.