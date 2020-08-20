Postimees в Минске ⟩ В Беларуси 12-й день протестов: в поддержку Лукашенко летает вертолет, оппозиция ограничилась цветами и песнями

Купаловский театр закрыт после того, как артисты выступили в поддержку ранее уволенного директора театра Павла Латушко. Он поддерживал протесты. Артисты также написали заявления об уходе.

Сегодня протестующие, поддерживающие оппозицию, ходили вдоль проспекта Независимости. А до этого они митинговали на Площади Победы. В основном среди участников было видно много женщин с цветами.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Но сторонники Александра Лукашенко не отстают: вооружившись красно-зеленой символикой и размахивая национальным флагом Беларуси, они ездят по улицам, ходят вдоль главного проспекта Минска. Многие машины, которые ехали с флагами, были без номеров.