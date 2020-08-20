Чт, 20.08.2020
Лукашенко рассчитывает, что Россия поверит, что он уходит на Запад. А если не поверит, то ему обязательно нужен внешний враг. Андрей Обозов
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  • В Беларуси 12-й день протестов: в поддержку Лукашенко летает вертолет, оппозиция ограничилась цветами и песнями

Postimees в Минске ⟩ В Беларуси 12-й день протестов: в поддержку Лукашенко летает вертолет, оппозиция ограничилась цветами и песнями

Сегодня, 20 августа, представители фольклорных ансамблей собрались у главного входа белорусского национального театра имени Янки Купала в Минске. Артисты раздали людям тексты народных песен и вместе с ними исполняли их, сообщает репортер Rus.Postimees.

Купаловский театр закрыт после того, как артисты выступили в поддержку ранее уволенного директора театра Павла Латушко. Он поддерживал протесты. Артисты также написали заявления об уходе. 

Сегодня протестующие, поддерживающие оппозицию, ходили вдоль проспекта Независимости. А до этого они митинговали на Площади Победы. В основном среди участников было видно много женщин с цветами.  

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Но сторонники Александра Лукашенко не отстают: вооружившись красно-зеленой символикой и размахивая национальным флагом Беларуси, они ездят по улицам, ходят вдоль главного проспекта Минска. Многие машины, которые ехали с флагами, были без номеров.

Более того, над Минском сегодня можно было увидеть даже вертолет с развевающимся госфлагом. Оппозиционеры шутят, что такой расход госбюджета навряд ли понравится народу.  

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