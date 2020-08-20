Света Григорьева: Маша, Вера или Света вряд ли могут стать в Эстонии президентами

Григорьева, выступая в Розовом саду Кадриорга перед гостями президентского приема в честь Дня восстановления независимости, осудила действия правящей коалиции: "Я живу в стране, где нынешняя коалиция каждый день занимается унижением женщин, молодежи, меньшинств, иностранных студентов, трудовых мигрантов и местных работодателей. В стране, в которой нынешняя коалиция усиленно внедряет понимание того, что свободное государство и свобода человека возможны только при определенной национальности, вероисповедании и сексуальной ориентации", передает rus.err.ee .

Также в своей речи Григорьева отметила истинные проблемы Эстонии - 300 000 людей, живущих в относительной бедности, недостаточная интеграция и вытекающая из этого сегрегация по языковому признаку, численность тех молодых людей в возрасте 18-24 лет, которые живут здесь в абсолютной бедности, оказавшись на грани выживания задолго до атаки коронавируса - и призвала заняться ими: "В противном случае в правительстве, Рийгикогу и даже в президентском кресле в будущем будут сидеть пекущиеся о благополучии лишь небольшого сегмента мужчины, одним из воплощений страхов которых станут девушки с большими мечтами – продавщицы – из Ласнамяэ, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Нарвы, Валгамаа, Эльва, Пылва, Вырумаа, Отепя…"