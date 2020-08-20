Видео ⟩ Каким может быть справедливый переход Ида-Вирумаа?

Коротко говоря, справедливый переход означает переход уезда на углеродно-нейтральную экономику, с привлечением местных жителей и учитывая их благополучие. Активнее заниматься темой справедливого перехода начали в прошлом году экологические организации, организовывая в Ида-Вирумаа круглые столы. Начиная с прошлой осени Министерство финансов в сотрудничестве с Союзом местных самоуправлений разрабатывает уездную стратегию развития Ида-Вирумаа и занимается изменением государственной программы действий - именно в этих документах должны быть зафиксированы и следующие самые важные шаги в направлении перехода. Также организована отдельная рабочая группа, которая занимается планом справедливого перехода в Эстонии.

Все участвовавшие в обсуждении, начиная с министерства и заканчивая экологическими организациями, нашли, что в стороне от обсуждения программ перехода и развития не должна остаться ни одна сторона. При этом активно бравшие слово слушатели обсуждения заметили, что ещё не сформулирован конкретно вопрос, который следует задать собравшимся сторонам и для которого нужно найти решения.

Эксперт экологического объединения Эстонское зеленое движение Мадис Вассер указал на то, что важно определить, что в конце концов означает справедливый переход - частичный или полный отказ от сланца. В любом случае, считает он, план перехода должен быть постепенным, выработанным совместно, финансируемым и как можно более долговременным. Харди Мурула из Союза местных самоуправлений согласился, что нужен долговременный план, но при этом подчеркнул, что важными целевыми группами являются предприятия и ученые. Учитывая, что вопрос будущего Ида-Вирумаа настолько сложный и многоплановый, одним из методов поиска ответа на него могло бы стать Климатическое народное собрание (по аналогии с Общественным собранием 2013 года, посвященным политическим вопросам). Эксперт по демократии Майу Лауринг пояснила, что при использовании этого метода над темой работает репрезентативная выборка общества, которая собирает справочный материал и обсуждает тему, представляя в конце государству свои предложения. Нынешний процесс создания плана справедливого перехода по оценке представителя министерства Кайре Лухт рассчитан скорее на привлечение, чем на совместное создание потому, что, как минимум, не хватает времени для получения финансирования от Европейского Союза - план должен быть готов уже в конце этого года. В то же время, переход и его планирование продолжатся ещё в последующие годы, позволяя применить и методы совместного создания. Во время обсуждения стороны сошлись во мнении, что в будущем нужно привлекать больше местных и предприимчивых людей, которых изменения реально затрагивают. Также заметили, что сейчас всё ещё не ясно к чему именно нужно переходить - к

полностью бессланцевой экономике или нет. И участники из публики указали на то, что до сих пор политическая воля была однозначно за продолжение сланцевой экономики, что привело нас к нынешнему положению, когда времени для создания плана не хватает. Только в последнее время от разных сторон стали поступать высказывания, поддерживающие отказ от сланцевой энергии.