На МКС произошла утечка воздуха

"Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними", - отметил он, подчеркнув, что угрозы безопасности станции и экипажу нет.

Позднее информацию об утечке официально подтвердили в Роскосмосе. В госкорпорации сообщили, что в пятницу, 21 августа, "члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях" сегмента NASA. Такое решение было принято по итогам переговоров с американской стороной.

"В период пребывания (три дня) на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ. Никакой угрозы для экипажа и станции нет", - добавили в Роскосмосе.

Источник ТАСС рассказал, что экипаж МКС ведет работу по локализации места утечки воздуха со станции. "На МКС обнаружена микроутечка атмосферы станции. Ведутся работы по ее локализации. Специалисты планируют последовательно перекрывать модули станции, чтобы определить, где конкретно падает давление", - пояснил он, добавив, что утечку зафиксировали приборы российского сегмента станции.

Одной из возможных причин утечки специалисты считают попадание метеорита или фрагмента космического мусора.

Вечером 20 августа информацию об утечке воздуха на МКС прокомментировали и в NASA. "Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", - отметили в американском космическом агентстве, добавив, что незначительная утечка воздуха на станции происходит постоянно, но ее уровень вырос в сентябре прошлого года.