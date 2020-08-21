Ратас: проблема равенства озвучена Григорьевой очень верно

«Я считаю, что постановка темы (эстонско-русской. – прим. ред.) очень правильна. Возможно, мы не всегда хотели слушать это, могут ли люди с русским и эстонским родным языком, будучи гражданами Эстонии, действовать совершенно как равные. Я в этом смысле считаю, что нет разницы, какой у гражданина Эстонии родной язык, откуда он и мужчина он или женщина».

Премьер-министр добавил, что в Эстонии у всех должны быть равные возможности работать в общественном секторе, журналистике или частном секторе. Он дополнил, что и возможность стать членом Рийгикогу, премьер-министром или президентом должна быть у людей с разным родным языком. Критика Кальюлайд относительно слишком суровых коронавирусных ограничений осталась премьеру непонятной. «Ясно, что во время коронавируса были ограничения. Но в Эстонии довольно мало ограничений по сравнению с другими странами. Житель Эстонии мог ходить на работу, ездить в общественном транспорте, поехать на дачу, сходить в продуктовый или строительный магазин, пробежаться в лесу. Сравнивать или связывать коронаограничения с временами 29-летней давности, когда была повержена оккупация и восстановлена независимость Эстонии, честно говоря, я никак не могу сравнить это с нынешним моментом.

По словам Ратаса, нет опасности, что в Эстонии гражданские свободы окажутся под угрозой. «Мы все понимаем, что Эстония демократическая страна, у нас свободная пресса. Эстония – правовое государство и останется таковым. Есть критика относится к тому, что некоторые гастарбайтеры, который нарушили правила, должны были уехать из Эстонии, то, по-моему, их контролировал Департамент полиции и погранохраны.