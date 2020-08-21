Рейнсалу о речи президента: говорить, что Сталин вот-вот войдет в дверь, - это несерьезно

«Особенно если сравнить его со смелой борьбой эстонского народа против режима, в которой мы сумели восстановить эстонскую государственность», - сказал Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, все ограничения, которые были введены в Эстонии с весны, установлены в интересах здоровья населения. «И то, из-за чего президент беспокоится, что лагерь хиппи запретили и теперь диктатура – это нереалистично», - констатировал Рейнсалу. По его словам, жители Эстонии ждут признания и ободрения, особенно перед второй волной и экономическим спадом. «Разжигать страхи, под которыми нет никакой основы, неразумно», - пояснил он.

На вчерашнем приеме в Кадриорге выступила с речью и хореограф и поэт Света Григорьева, сказавшая, что она бы не выбрала партию, которая за 17 лет своей деятельности или бездействия в правительстве вымостила путь сегодняшним популистам. «Я русская, которая никогда не станет выбирать партию, привлекшую в правительство людей, которые точно знают, сколько детей у меня должно быть и с кем я имею право вступать в брак».

Имела ли Григорьева в виду «Отечество», которое вывело на арену EKRE? «Должен признаться, что мне понравилась смелость этой молодой девушки открыто это высказать. Перед такой аудиторией», - признался Рейнсалу. Он добавил, что не сторонник идей Григорьевой и о них можно спорить, однако ему понравилась ее смелость и честность. «Если молодые люди осмеливаются отстаивать свои права и истину, у нас есть надежда», - считает Рейнсалу.

Эстония вводила ограничения не жестче, чем в других странах. «Президенту Республики действительно нравится говорить на основании объективных аргументов, к сожалению, президент не пожелала привести в пример анализ ОЭСР, в котором Эстония с точки зрения того, как она справилась с коронакризисом, оказалась на пятом месте. Мы ввели очень умеренные ограничения и, насколько это возможно, смягчили их», - пояснил он ситуацию.

Ошибка президента

«Президент сделала одну серьезную логическую ошибку: она сказала, что свобода индивида важнее и должна быть ценной в любом случае, приведя в пример лагерь хиппи. Но президент забыла, что мы вводим сегодня рациональные ограничения, чтобы завтра нам не пришлось вводить более масштабные», - возразил он. Министр сослался на то, что, если уровень заражения в Эстонии вырастет, в любой момент Финляндия может закрыть сообщение с Эстонией.

По словам Рейнсалу, ограничивая распространение вируса, защищают и свободу эстонцев, в плане здоровья населения. «В борьбе с вирусом применяются меры, похожие на те, что были приняты в большинстве других стран, и говорить, что это установление диктатуры, что теперь в дверь войдет Сталин – это несерьезно», - считает министр иностранных дел.

Пару дней назад Финляндия сообщила о новых жестких ограничениях. «Финляндия ввела очень четкие объективные критерии», - сказал Рейнсалу. «Страны принимают решения, которые разумны для их населения, - добавил он. – Я не слышал, чтобы в Германии, Италии и Испании планировали вводить диктатуру. Особенно странно то, что полемика президента происходит, когда мы преодолели первый кризис. Было бы более своевременным обращать на это внимание еще тогда».

На вопрос, кажется ли ему президентская речь мудростью задним числом, Рейнсалу ответил отрицательно. «Ее образ и выводы не те, что могли бы объективно отражать реальность», - сказал Рейнсалу, заметив, что не дело президента – противопоставлять национальное здоровье и свободу.

«Эстония – правовое государство, надзор за правовым государством действует и ни один политик не может вести себя противозаконно. На самом деле, президент это знает, следовательно, у нее своя позиция и она ее отразила. Думаю, что сегодняшний праздничный день – неправильное место для этого, но она сделала свой выбор», - сказал Урмас Рейнсалу.