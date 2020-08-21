Рейнсалу о речи президента: говорить, что вот-вот Сталин войдет в дверь, - это несерьезно

«Особенно если сравнить его со смелой борьбой эстонского народа против режима, в которой мы сумели восстановить эстонскую государственность», - сказал Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, все ограничения, которые были введены в Эстонии с весны, установлены в интересах здоровья населения. «И то, из-за чего президент беспокоится, что лагерь хиппи запретили и теперь диктатура – это нереалистично», - констатировал Рейнсалу. По его словам, жители Эстонии ждут признания и ободрения, особенно перед второй волной и экономическим спадом. «Разжигать страхи, под которыми нет никакой основы, неразумно», - пояснил он.

На вчерашнем приеме в Кадриорге выступила с речью и поэт и писатель Света Григорьева, сказавшая, что она не выбрала бы партию, которая за 17 лет своей деятельности в правительстве или бездействия вымостила путь сегодняшним популистам. «Я русская, которая никогда не станет выбирать партию, привлекшую в правительство людей, которые точно знают, сколько детей у меня должно быть и с кем я имею право вступить в брак».

Имела ли Григорьева в виду «Отечество», которое вывело EKRE на арену? «Должен признаться, что мне понравилась смелость этой молодой девушки четко это высказать. Перед такой аудиторией», - признался Рейнсалу. Он добавил, что не сторонник идей Григорьевой и о них можно спорить, однако ему понравилась ее смелость и честность. «Если молодые люди осмеливаются стоять за свои права и истину, у нас есть надежда», - считает Рейнсалу.

Ошибка президента

«Президент сделала одну серьезную логическую ошибку, она сказала, что свобода индивида важнее и она должна быть ценной в любом случае, приведя в пример лагерь хиппи. Но президент забыла, что мы вводим сегодня рациональные ограничения, чтобы завтра нам не пришлось вводить более масштабные», - возразил он. Министр привел в пример, что, если уровень заражения в Эстонии вырастет, в любой момент Финляндия может закрыть сообщение с Эстонией.