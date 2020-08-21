На снижение индекса цен промышленных производителей больше всего повлияла электроэнергия

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, индекс цен производителей, демонстрировавший рост в июне, в июле вновь понизился. «В сравнении с июнем, на индекс цен производителей значительное влияние оказало снижение цен в снабжении электроэнергией, деревообработке и в производстве продуктов питания. Влияние на индекс оказало также повышение цен на производство электрооборудования, продукции из торфа и щебня», – пояснила Шокман.

В сравнении с июлем прошлого года более всего на индекс повлияло снижение цен в снабжении электро- и теплоэнергией, в производстве электронного оборудования и топливных масел, а также повышение цен в производстве изделий из металла, продукции из торфа и щебня.

Индекс цен на экспортную продукцию понизился по сравнению с июнем на 0,2%. Более всего снизились цены на электроэнергию, древесное сырье, бумагу и бумажную продукцию, а также текстильные изделия, при этом повысились цены на нефтепродукты, продукцию из торфа и сельскохозяйственную продукцию. По сравнению с июлем прошлого года индекс цен на экспортную продукцию понизился на 6,7%.