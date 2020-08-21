Света Григорьева: вначале эта речь была еще более гневной

Произнесшая вчера на президентском приеме уничтожающую речь поэт Света Григорьева призналась, что заранее учитывала критику.
Григорьева рассказала Elu24, что чувствует гордость за людей, которые активно боролись против того, что происходит в стране. «За людей, которые изо дня в день занимаются тем, чтобы мы не забыли, что мы живем сейчас в не самый легкий момент. На таких праздниках легко все забыть», - сказала она.
Себя она не причисляет ни к каких гражданским объединениям. «Я такой радикал-одиночка», - смеется она.
32-летняя поэт и хореограф раскритиковала в своей речи политику правительства и вымостившую EKRE путь Партию реформ. Поэтому Григорьева призналась, что не ждет позитивной реакции. «Я уже жду, что должна буду, может быть, улететь из Эстонии», - пошутила она.