Света Григорьева: вначале эта речь была еще более гневной

Григорьева рассказала Elu24, что чувствует гордость за людей, которые активно боролись против того, что происходит в стране. «За людей, которые изо дня в день занимаются тем, чтобы мы не забыли, что мы живем сейчас в не самый легкий момент. На таких праздниках легко все забыть», - сказала она.