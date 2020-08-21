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Главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска, в которой находится Алексей Навальный, не разрешает транспортировать его в германскую клинику из-за нестабильного состояния. Соратники и родные оппозиционера заявляют, что в его организме обнаружен опасный яд.

Главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска, в которой находится Алексей Навальный, не разрешает транспортировать его в германскую клинику из-за нестабильного состояния. Соратники и родные оппозиционера заявляют, что в его организме обнаружен опасный яд.

"Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно", - сообщила в "Твиттере" пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский в свою очередь заявил журналистам, что состояние Навального улучшилось, однако по-прежнему недостаточно стабильно для транспортировки.

"Состояние за ночь несколько улучшилось, но все равно четкой стабильности мы добиться пока не можем. По транспортировке, как считает консилиум, вопрос пока преждевременный. Необходимо добиться полной стабилизации пациента", - сказал он.

Накануне лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон заявили, что готовы оказать Навальному помощь.

Германское агентство ДПА сообщает, что утром в пятницу в Омск был направлен самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин.

Как сообщает Ярмыш, самолет, на котором предполагалось вывезти Навального, уже подлетает к Омску.

"Организованный нами самолет для эвакуации Алексея должен приземлиться через час. Запрет на перевозку Навального - это покушение на его жизнь, которое прямо сейчас совершают врачи и лживая власть, которая это санкционировала", - написала она в "Твиттере".

По словам Ярмыш, до этого медики говорили, что готовы разрешить транспортировку Навального.

"При этом до нынешнего момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку. Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение. Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль", - полагает Ярмыш.

В Омске находятся жена Навального Юлия и его брат Олег. Утром они вместе с директором ФБК Иваном Ждановым сделали заявление для прессы.

Жданов заявил, что представитель транспортной полиции сообщила об обнаружении вещества, которое "представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим - все вокруг должны находиться в костюмах защиты".

Уточнить, о каком веществе идет речь, представитель полиции отказалась, сославшись на тайну следствия, сказал Жданов.

"Мы считаем, конечно, что это [отказ в транспортировке] сделано для того, чтобы то химическое вещество, которое находится в организме у Алексея, исчезло. Поэтому его, конечно, не выдают... Он не в очень хорошем состоянии и мы, конечно, не можем доверять этой больнице и мы требуем, чтобы его нам выдали и мы смогли лечить его в независимой больнице, врачам которой мы доверяем", - заявила Юлия Навальная.