Банк Эстонии: бюджетный дефицит в этом году будет глубже, чем когда-либо

"Бюджетный дефицит в этом году будет глубже, чем когда-либо. Из такого глубокого дефицита за один год не выбраться. Поскольку в следующем году экономика полностью не восстановится, то в 2021 году также потребуются меры государственной поддержки", - сказал Мюллер.