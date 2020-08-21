Банк Эстонии: бюджетный дефицит в этом году будет глубже, чем когда-либо

В Эстонии в этом году прогнозируют рекордный дефицит бюджета, передает Rus.ERR оценку президента центробанка Мадиса Мюллера.
"Бюджетный дефицит в этом году будет глубже, чем когда-либо. Из такого глубокого дефицита за один год не выбраться. Поскольку в следующем году экономика полностью не восстановится, то в 2021 году также потребуются меры государственной поддержки", - сказал Мюллер.
Он предположил, что дефицит бюджета в 2021 году составит от 3 до 4% от ВВП страны - то есть около 1,2 млрд евро.