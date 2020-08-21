Пт, 21.08.2020
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Банк Эстонии: бюджетный дефицит в этом году будет глубже, чем когда-либо

Eesti Panga president Madis Müller.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В Эстонии в этом году прогнозируют рекордный дефицит бюджета, передает Rus.ERR оценку президента центробанка Мадиса Мюллера.

"Бюджетный дефицит в этом году будет глубже, чем когда-либо. Из такого глубокого дефицита за один год не выбраться. Поскольку в следующем году экономика полностью не восстановится, то в 2021 году также потребуются меры государственной поддержки", - сказал Мюллер.

Он предположил, что дефицит бюджета в 2021 году составит от 3 до 4% от ВВП страны - то есть около 1,2 млрд евро.

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