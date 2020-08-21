Как продлить жизнь летних ампельных растений?

Ближе к концу лета ваши ампельные растения начинают проявлять признаки усталости, но все равно еще месяц-полтора они смогут радовать вас своими яркими цветами. Как правильно ухаживать за ампельными растениями, чтобы они пышно цвели как можно дольше, рассказывает Maa elu.
Хозяин питомника Tori Lilleaed Кристьян Сохлу советует, как ухаживать за ампельными цветами в конце лета и начале осени.
«Когда растение потеряет форму, его стоит обрезать, - советует он. - Сформируйте красивый шар, срежьте старые стебли, внесите удобрение и вскоре увидите, как ваше ампельное растение начнет пышно цвести».
Не переборщите с питанием и поливом. Убедитесь, что вы не поливаете растение слишком обильно. Ночи уже становятся влажными, поэтому по утрам перед поливом проверьте, не мокрая ли земля.
Если за ампельными растениями хорошо ухаживать, они будут цвести до холодов. В случае ночных заморозков занесите цветы в помещение.