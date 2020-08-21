Как продлить жизнь летних ампельных растений?

Хозяин питомника Tori Lilleaed Кристьян Сохлу советует, как ухаживать за ампельными цветами в конце лета и начале осени.

«Когда растение потеряет форму, его стоит обрезать, - советует он. - Сформируйте красивый шар, срежьте старые стебли, внесите удобрение и вскоре увидите, как ваше ампельное растение начнет пышно цвести».

Не переборщите с питанием и поливом. Убедитесь, что вы не поливаете растение слишком обильно. Ночи уже становятся влажными, поэтому по утрам перед поливом проверьте, не мокрая ли земля.