Противники Кремля, которых постигла незавидная участь

В организме Ющенко было обнаружено количество диоксина, в тысячи раз превышающее норму.

Ющенко стал президентом Украины после того, как Верховный суд Украины из-за большого количество нарушений потребовал провести повторные выборы.

Георгий Марков

Болгарский писатель, журналист и критик коммунистического режима Георгий Марков в 2969 году сбежал из СССР на Запад. 11 сентября 1978 года на автобусной остановке у лондонского моста Ватерлоо он почувствовал укус. Марков посмотрел назад и увидел мужчину, который за его спиной поднял упавший зонтик. Мужчина извинился и ушел.

Позже Марков умер, вероятно, в результате отравлений рецином, у которого нет противоядия. Противники режима СССР винили в его смерти КГБ.

Другие нападения и убийства

Это не единственные случаи, когда Москва подозревается в нападениях, убийствах и попытках убийств.

В 2006 году в лифте своего дома были застрелена журналистка Анна Политковская, писавшая про Вторую чеченскую войну.

В 2009 году в российской тюрьме умер юрист Сергей Магнитский. Несколько стран приняли "закон Магнитского", который позволяет заморозить средства нарушителей прав людей.

В 2015 году в центре Москвы был застрелен оппозиционный политик Борис Немцов, который собирался сделать публичное заявление о войне в Украине.

В 2018 году был отравлен Петр Верзилов, который работает на портале "Медиазона" и является членом панк-группы Pussy Riot. После отравления его доставили в больницу в Берлине.