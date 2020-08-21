Противники Кремля, которых постигла незавидная участь

Российский оппозиционер Алексей Навальный утром в четверг с симптомами тяжелого отравления был доставлен в больницу в Омске. Его пресс-секретарь выразила мнение, что утренний чай Навального, скорее всего, был отравлен.
Агентство Reuter обобщило несколько случаев, когда противники Кремля были отравлены или же были подозрения в отравлении.
Сергей Скрипаль
В марте 2018 года в английском городе Солсбери лежащим без сознания на скамейке были найдены бывший двойной агент России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Их в критическом состоянии доставили в больницу, и британские чиновники сообщили, что Скрипали были отравлены ядом "Новичок", которые в 70-е и 80-е годы разработали военные.
Спустя несколько месяцев Скрипали были выписаны из больницы.
Галерея: Юлия Скрипаль после выписки из больницы
Россия отрицает какую-либо роль в отравлении Скрипалей и утверждает, что Великобритания пыталась настроить мир против России.
"Новичок" увеличивает сердцебиение и блокирует дыхательные пути, смерть наступает в результате удушения, указал профессор фармокологии Университета Рединга Герри Стивенс. "Одна из главных причин, почему эти агенты разработаны - это то, что составных частей нет в списке запрещенных веществ", - пояснил он.
Дело Скрипалей активно расследовали проект гражданской журналистики Bellingcat, ВВС и другие СМИ, которые нашли связь с ГРУ.
Владимир Кара-Мурз
Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза утверждает, что в 2015 и 2017 году происходили попытки его отравить. В немецкой лаборатории в его анализах нашли повышенное содержание ртути, меди, марганца и цинка, свидетельствуют имеющиеся в распоряжении Reuters медицинские документы.
Москва отрицает какую-либо связь с отравлением Кары-Мурзы.
Александр Литвиненко
Бывший агент ФСБ Александр Литвиненко, который активно критиковал хозяина Кремля Владимира Путина, умер в 2006 году. Он тяжело отравился после того, как в лондонской гостинице Millenium выпил чай с радиоактивным полонием-210.
В 2016 году завершилось расследование Великобритании. Следователи пришли к выводу, что Путин, скорее всего, санкционировал убийство Литвиненко. Кремль это отрицает.
По делу Литвиненко в качестве убийц были идентифицированы два человека - бывший телохранитель КГБ и депутат Госдумы Андрей Луговой, а также Дмитрий Ковтун. Считается, что операцию организовала ФСБ - главный наследник КГБ.
Александр Перепиличный
44-летний Александр Перепиличный в ноябре 2012 года был найден мертвым недалеко от своего дома за пределами Лондона после того, как отправился на пробежку.
Перепиличный передавал швейцарским следователям информацию о российской схеме отмывания денег. В 2009 году он попросил приюта в Великобритании. Внезапная смерть Перепиличного дала основание для подозрений, что он мог быть убит.
Британская полиция исключила возможность убийства. Пока что причина его смерти не подтверждена.
Анализы, сделанные одной из страховых компаний Перепиличного, показали наличие редкого растительного яда.
Россия отрицает связь со смертью Перепиличного.
Виктор Ющенко
Украинский политик Виктор Ющенко был отравлен в 2004 году, когда стартовал на выборах президента Украины и выступил против прокремлевского премьера Виктора Януковича.
Ющенко сказал, что был отравлен, пока недалеко от Киева ел с представителями служб безопасности Украины. Россия отрицала какую-либо связь с отравлением Ющенко.
В организме Ющенко было обнаружено количество диоксина, в тысячи раз превышающее норму.
Отравление испортило лицо и тело политика. Ющенко пришлось пережить десятки операций.
Ющенко стал президентом Украины после того, как Верховный суд Украины из-за большого количество нарушений потребовал провести повторные выборы.
Георгий Марков
Болгарский писатель, журналист и критик коммунистического режима Георгий Марков в 2969 году сбежал из СССР на Запад. 11 сентября 1978 года на автобусной остановке у лондонского моста Ватерлоо он почувствовал укус. Марков посмотрел назад и увидел мужчину, который за его спиной поднял упавший зонтик. Мужчина извинился и ушел.
Позже Марков умер, вероятно, в результате отравлений рецином, у которого нет противоядия. Противники режима СССР винили в его смерти КГБ.
Другие нападения и убийства
Это не единственные случаи, когда Москва подозревается в нападениях, убийствах и попытках убийств.
В 2006 году в лифте своего дома были застрелена журналистка Анна Политковская, писавшая про Вторую чеченскую войну.
В 2009 году в российской тюрьме умер юрист Сергей Магнитский. Несколько стран приняли "закон Магнитского", который позволяет заморозить средства нарушителей прав людей.
В 2015 году в центре Москвы был застрелен оппозиционный политик Борис Немцов, который собирался сделать публичное заявление о войне в Украине.
В 2018 году был отравлен Петр Верзилов, который работает на портале "Медиазона" и является членом панк-группы Pussy Riot. После отравления его доставили в больницу в Берлине.
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