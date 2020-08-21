Новый учебный год начнется в обычном порядке

Министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) объяснила, что в начале учебного года все учащиеся и учителя могут продолжать обучение в обычном ритме, но школы должны развивать свои способности для того, чтобы быть готовыми к черному сценарию, если распространение коронавируса увеличится.

Больной ребенок должен остаться дома

Единственное большое изменение, которое может ждать родителей, заключается в том, что нет смысла отправлять ребенка в школу даже с легкими признаками болезни. «Родитель должен понимать, что если ребенок заболел, то учебные заведения его не примут. В крупных школах также рассматривается возможность измерения температуры у детей на регулярной основе », - пояснила Репс.

По словам министра, родители теперь должны учитывать, что школы могут изменить организацию обучения: продлить перемены или отложить начало некоторых уроков. «Конечно, это зависит от решений конкретной школы. Родители должны с пониманием относиться к тому факту, что если младший школьник заканчивал занятия до 13:00, то теперь он будет выходить из стен заведения в 14:00 ».

Социальное давление

В конце июля одни родители, ожидавшие результатов теста на коронавирус, отвели своих детей в детский сад. В конце дня они позвонили в детский сад и сказали, что результаты тестов положительные. Всю детсадовскую группу пришлось поместить на карантин на две недели. Существуют ли какие-либо наказания для безответственных учеников, родителей и их родственников, которые ждут результатов теста на коронавирус или уже узнали о положительном результате? По словам Репс, родители наказываются социальным давлением. «На данный момент наказание не является для нас приоритетом. Главное - социальное давление, потому что в случае одного зараженного школьника весь класс должен будет оставаться дома на самоизоляции», - сказала Репс.