Украинских работников уложил в больницу паутинник

5 августа должен был стать праздничным днем для поспешивших на помощь на эстонские поля украинцев. Двухнедельная изоляция в лесах Тартумаа подошла к концу, два теста показали отрицательный результат, а в регистре работников Эстонии, наконец, появилась запись о них. Вот-вот можно было начать зарабатывать деньги. Но по стечению обстоятельств вместо радости пришло очень плохое самочувствие – у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже. И только тогда, когда в отделение интенсивной терапии поступили уже двое иностранных работников, врачи начали подозревать, что речь идет об отравлении грибами.

Необычно долгий инкубационный период

Postimees смог связаться с предприятием в волости Камбья, взявшим украинцев на работу. Один из собственников маленькой фирмы, работающей в сельском хозяйстве, попросил не называть его имени, поскольку нападок из-за найма украинцев и без того было достаточно. О случившемся он рассказывает с тоской в голосе.

«Очень глупая история», - сказал он, добавив, что приехавшие к нему на работу украинцы, скорее всего, пошли за грибами от скуки. Все трое мечтали начать работать и очень удивлялись, почему, сдав отрицательный анализ на коронавирус, они должны две недели сидеть, сложа руки?

Но гулять, находясь в самоизоляции в Эстонии, они могли, особенно в той местности, где просто так людей не встретишь. Да и послоняться по лесу – это совершенно бесплатное развлечение. Можно найти что-то к ужину.

Сильвер Сарапуу. ФОТО: Sille Annuk

Грибами, уложившими украинцев на больничную койку, по словам заведующего отделением интенсивной терапии Клиники Тартуского университета Сильвера Сарапуу, скорее всего, являются паутинники, которым свойственна почечная токсичность, и очень длительный, по данным литературы от трех дней до трех недель, инкубационный период.

Паутинники делятся на несколько видов, и каждый из них может привести к смерти. Отравы явно набрали много, поскольку ели их в изоляции в течение нескольких дней. Ситуация сложилась серьезная, и все три украинца – супружеская пара и еще один мужчина – нуждаются в помощи искусственной почки в отделении нефрологии.

Один из собственников нанявшей украинцев фирмы заверил, что фирма предоставляла работникам пищу во время всей изоляции: «У нас же свои овощи». Он удивляется: «Славяне в целом очень хорошо разбираются в грибах – русские повсюду их находят, даже такие, которые другие не знают. Как они могли так ошибиться?»

Путаница со страховкой

Прокомментировать случившееся доставившая 21 июля спец-бортом украинских работников Эстонская сельскохозяйственно-торговая палата (EPKK) поручила руководителю по связям с общественностью Малле Линд.