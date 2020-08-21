Пт, 21.08.2020
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Лавров назвал дискриминационным положение дел с правами русскоязычного населения Эстонии

Сергей Лавров.

ФОТО: Russian Foreign Ministry/Russian Foreign Ministry/TASS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз высказался на тему безгражданства в Эстонии и Латвии. Он оценивает положение дел с правами русскоязычного населения в Латвии и Эстонии как дискриминационное, пишет RusERR.

«Вызывает возмущение наличие в этих странах позорного явления массового безгражданства, главным образом русскоговорящих жителей, лишенных основных демократических и социально-экономических прав. Сокращение числа лиц без гражданства идет крайне медленно — в основном за счет ухода из жизни и эмиграции русскоязычного населения», - сказал министр.

«В интересах Эстонии - сократить безгражданство и привести в гражданство всех тех, кто этого, по сути, достоин и соответствует требованиям получения гражданства», - считает Лавров.

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