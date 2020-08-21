Помощник тренера «Левадии»: зацикленность на результате ограничивает развитие молодых

Хоть Сербия и является сравнительно небольшой страной, она занимает вполне уверенную позицию на международной футбольной арене. По оценке Марко Савича, секрет кроется в том, что из-за сравнительно невысокого уровня жизни в стране молодежь именно в профессиональном спорте видит возможность сделать карьеру. «Многие молодые люди выбирают футбол, чтобы пробиться в большой спорт и обеспечить себе в будущем неплохой доход. В то же время одним футболом амбиции сербской молодежи не ограничиваются – точно так же страна выпускает спортсменов мирового уровня в теннисе, волейболе, гандболе и плавании», – сказал Савич, добавив, что Сербия точно не является уникальной, ведь профессиональные спортсмены вырастают также в Боснии, Хорватии и Словении.

Говоря об эстонском футболе, Савич видит главной проблемой то обстоятельство, что в лигах небольшой страны возможности развития футболистов неизбежно будут ограниченными, из-за чего многие футболисты выбирают строить карьеру за рубежом. «Чтобы изменить это, нужны план и программы на национальном уровне, способствующие продвижению футбола», - сказал Савич. По его словам, угрозой молодежному футболу является навязчивая идея достижения результатов, ограничивающая творческие способности и возможности развития молодых игроков.

Савич утверждает, что по мере того, как изменялся футбол, менялась и роль тренера в команде. «Успешный тренер должен уметь работать с большой командой поддержки, а также использовать, например, аналитику. Не исключено, что в будущем для каждого игрока станет нормальным иметь индивидуального тренера, который сосредоточится на развитии способностей именно этого игрока», - отметил Савич.

«Проблема Эстонии определенно не в отсутствии талантов. Врожденный талант развивается до 6-7 лет, а дальнейшее уже зависит от мастерства тренеров, возможностей тренировок и уровня других игроков», - сказал Савич, добавив, что очень важно, чтобы молодой игрок развивался равномерно как футболист и как личность. По словам Савича, в эстонском футболе есть несколько футболистов, которые в будущем могли бы играть на высоком уровне: из «Левадии» он выделяет играющих в основном составе Карла Рудольфа Ыйгуса, Марка Оливера Рооснуппу и Марко Липпа.