На Коплифесте 2020 прозвучит современный фолк

На финальном концерте фестиваля, подготовленном вместе с Tallinn Music Week, выступят Meisterjaan x Manna со специальной программой.

«Коплифест объединяет искусство, вкусную еду и отличную музыку - каждый час на сцену будут выходить современные эстонские фолк-артисты, - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. - В этом году на Коплифесте выступят Black Bread Gone Mad, Nagy Bögö, MandoTrio, EiK, Etnosfäär, а также Meisterjaan x Manna».

Участники Коплифеста смогут насладиться искусством, музыкой, изучить интересные исторические уголки Копли, принять участие в мастер-классах и просто насладиться последней летней субботой на свежем воздухе.

Музыкальная программа начнется в 13 часов на заводе Пыхьяла (Марати, 5), где состоится шесть концертов. Финальный концерт начнется в 18.00 вместе с фестивалем музыки и городской культуры Tallinn Music Week — на сцену со специальной программой выйдут Meisterjaan x Manna.

Также на заводе Пыхьяла гостей ждет выставка восьми эстонских художников разных поколений «Край Востока(у)?)», выставка «Жемчужины Копли» и выставка керамики студентов Эстонской академии художеств.

В ходе экскурсий можно будет посетить обычно закрытые для гостей порт Беккера и Коплиское трамвайное депо. На молодежной площадке, которая расположится во дворе Пыхья-таллиннского молодежного центра (Копли, 98) запланирована разнообразная программа с мастер-классами и соревнованиями. Например, там пройдут соревнования по езде на самокате и уличным танцам, а о своей работе расскажут спасатели, полицейские и многие другие организации.

В 19 часов в ресторане-клубе Odeon (Копли, 27) выступит Aldo Metti, сочетающий электронную музыку с игрой на тальхарпе. Коплифест завершит кинопоказ французской комедии «Неразлучные» в рамках фестиваля «ПыхьяКино 2020», который начнется в 21 час на заводе Пыхьяла.