Пт, 21.08.2020
Лукашенко рассчитывает, что Россия поверит, что он уходит на Запад. А если не поверит, то ему обязательно нужен внешний враг. Андрей Обозов
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • «Вашингтон» Овечкина второй год подряд вылетает из Кубка Стэнли

«Вашингтон» Овечкина второй год подряд вылетает из Кубка Стэнли

Семён Варламов и Александр Овечкин

ФОТО: AFP/SCANPIX

"Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина потерпел поражение от "Нью-Йорк Айлендерс" (0:4) в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли и проиграл серию (1:4).

Заброшенными шайбами в матче отметились Ник Ледди, Джош Бэйли и Энтони Бовилье, который оформил дубль.

Стоит отметить российского голкипера "Айлендерс" Семёна Варламова, который стал одним из главных героев матча. Он отразил 21 бросок и оформил первый шат-аут в нынешнем плей-офф. Интересно, что 32-летний вратарь начинал карьеру в НХЛ в составе "Вашингтона".

Что касается российских игроков "Вашингтона", то Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности "-3", Евгений Кузнецов с коэффициентом полезности "-2", а Илья Ковальчук не отметился результативными действиями.

Более того, Илья Ковальчук не смог забросить ни одной шайбы в плей-офф-2020, набрав лишь одно очко за результативную передачу.

"Вашингтон", который в 2018 году становился обладателем Кубка Стэнли, второй год подряд не может преодолеть первый раунд плей-офф под руководством Тодда Рирдена. "Нью-Йорк Айлендерс" в полуфинале Восточной конференции сыграет против "Бостон Брюинз".

Видео: Лучшие моменты матча "Вашингтон Кэпиталз" - "Нью-Йорк Айлендерс"

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ