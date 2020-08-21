На шахте Estonia остановлена работа для предотвращения распространения COVID-19

Руководитель Enefit Kaevandused Андрес Вайнола сказал, что при принятии любого решения предприятие учитывает самый важный приоритет – здоровье людей. В качестве профилактической меры с понедельника будут переведены в режим дистанционной работы все работники Eesti Energia, находящиеся в Ида-Вирумаа, если характер их работы позволяет работать дистанционно. Будут восстановлены все меры предосторожности, действовавшие во время распространения вируса весной. Логистика сланца будет функционировать, а это значит, что нет риска прекращения подачи сланца на заводы сланцевого масла и электростанции», - рассказал Андрес Вайнола.