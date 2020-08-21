На шахте Estonia остановлена работа для предотвращения распространения COVID-19

В концерне Eesti Energia сегодня, 21 августа, принято решение на неделю остановить работу шахты Estonia для защиты здоровья работников, поскольку по состоянию на утро пятницы у 12 работников шахты диагностирован коронавирус. Всего протестировано 18 работников, у 6 результат теста негативный.
Руководитель Enefit Kaevandused Андрес Вайнола сказал, что при принятии любого решения предприятие учитывает самый важный приоритет – здоровье людей. В качестве профилактической меры с понедельника будут переведены в режим дистанционной работы все работники Eesti Energia, находящиеся в Ида-Вирумаа, если характер их работы позволяет работать дистанционно. Будут восстановлены все меры предосторожности, действовавшие во время распространения вируса весной. Логистика сланца будет функционировать, а это значит, что нет риска прекращения подачи сланца на заводы сланцевого масла и электростанции», - рассказал Андрес Вайнола.
19 августа коронавирус был диагностирован у 1 работника шахты, после чего предприятие выявило и отправило на тест всех 17 коллег, с кем заболевший мог контактировать. Предприятие дополнительно занимается выявлением других коллег, с кем носители вируса могли контактировать. Закрытие шахты касается свыше 700 человек из Eesti Energia, а также из партнерских предприятий.
В следующий четверг Eesti Energia примет решение относительно необходимости следующих шагов по предотвращению распространения вируса на основании уже новой информации.
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