Пт, 21.08.2020
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  • Кадай: правительство заблокировало для Департамента здоровья информацию по всем решениям

Кадай: правительство заблокировало для Департамента здоровья информацию по всем решениям

Мартин Кадай.

ФОТО: Sander Ilvest

Как сообщил покинувший летом должность главы отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай, правительство с начала вызванного коронавирусом кризиса установило инфоблокаду для Департамента здоровья и взяло все решения в свои руки, используя возможности чрезвычайного положения, пишет RusERR.

«Конфликт и разногласия между Департаментом здоровья и правительством возникли с самого начала. Все постепенно становилось более запутанным, и под конец я перестал понимать, что происходит в стране, кто чем руководит и как появляются решения», - сказал Кадай.

«В какой-то момент правительство создало научный совет, в который не входит ни один представитель Департамента здоровья, и случилось то, что ни при одном кризисе произойти не должно: началось параллельное управление», - отметил Кадай.

«Департамент здоровья обвиняли в том, что мы не поддержали объявление чрезвычайного положения, по крайней мере в то время. Мы действительно не поддерживали, потому что чрезвычайное положение является очень серьезным нарушением основных прав человека», - сказал Кадай.

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