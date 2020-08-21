Керсти Кальюлайд может побороться за пост генсека ОЭСР с зарплатой в 19 000 евро

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд может выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), который станет вакантным летом 2021 года, пишет RusERR.
Полномочия Керсти Кальюлайд на посту главы государства истекают осенью будущего года. Учитывая нынешнюю политическую реальность, маловероятно, что ей удастся сохранить за собой президентское кресло еще на один срок.
Советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ подтвердил, что Керсти Кальюлайд дала согласие на обсуждение своей кандидатуры на предмет того, насколько она подходит для этой должности.
Процесс отбора генерального секретаря ОЭСР начался 1 августа, страны-члены ОЭСР смогут выдвигать своих кандидатов с 1 сентября.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!