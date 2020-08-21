В зоне риска: местные жители выступают против строительства новой IKEA в Харьюмаа

IKEA собирается построить универмаг площадью 40 000 квадратных метров в Курна (волость Раэ) у таллиннской кольцевой дороги. Однако, план шведского мебельного концерна пришелся по вкусу далеко не всем.

Присяжный адвокат Кристо Каллас, который представляет интересы двух местных жителей, утверждает, что беспокойство вызывает увеличение транспортной нагрузки на окружную дорогу. Наряду с этим, как пояснил Каллас, муниципалитет волости Раэ не учел факт того, что логистический центр Maxima, расположенный на другой стороне дороги, использует в своей деятельности аммиак и дизельное топливо, что позволяет отнести его к С-категории опасности.

«Масштабы сравнения, вероятно, немного отличаются, но многие наверняка вспомнят недавние события в Бейруте, где взорвался склад аммиака. В логистическом центре Maxima используют точно такой же аммиак и цистерны с дизельным топливом, а радиус опасности составляет 1700 метров», — сказал Каллас.

Новый универмаг планируется построить через дорогу, всего в 500 метрах от логистического центра, то есть будет находиться в опасной зоне. В Спасательном департаменте пояснили, что, прежде всего, компания Maxima сама обеспечивает безопасность своего логистического центра и нахождение в радиусе опасной зоны не означает, что строительство там запрещено. Однако, Спасательный департамент порекомендовал волости Раэ провести дополнительный анализ рисков.

По словам заместителя волостного старейшины волости Раэ Прийта Пылдмяэ, волость не имеет ничего против дополнительных проверок.

«Несчастный случай за рубежом заставил нас серьезнее задуматься о том, что может представлять опасность. Я думаю, что будет лучше, если специалисты, которые способны оценить, что это за вещество, укажут на риски», — заключил он.

По словам адвоката, хотя анализ рисков и будет проведен по рекомендации Спасательного департамента, более широкая оценка воздействия не проведена.

«Оценка воздействия на окружающую среду не проводилась. Хотя предварительная оценка была сделана, она очень обобщенная, очень неполная, важные вопросы не подняты. Универмаг IKEA — это постройка, оказывающая значительное влияние на пространство. Местоположение такого здания должно быть выбрано либо в порядке общей планировки, либо в порядке особой планировки самоуправления. В настоящее время составляется обычная детальная планировка», — отметил он.

Прийт Пылдмяэ утверждает, что воздействие на окружающую среду оценивается при составлении и детальной, и общей, и особой планировки. «В случае с IKEA мы говорим не о торговом центре. Это, конечно, один большой универмаг, но речь все же идет об одном магазине, который продает свои товары», — сказал Прийт Пылдмяэ.

В конце августа ожидается обсуждение планировки IKEA, в ходе которого Пылдмяэ надеется выслушать все предложения, обсудить проблемы, а также и найти пути их решения.