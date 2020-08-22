Лицо недели ⟩ Президент 2.0

Неплохая речь. И все же, смелости в ней не хватало. Допуск этого выступления на статусное мероприятие как будто должен был посылать сигнал о равенстве и разрешенности, даже желательности свободомыслия. Так его многие и восприняли. Но декларируемое равенство и свобода слова уложились в очень конкретные рамки: это ровно то свободомыслие и равенство, которое допускают президент Керсти Кальюлайд и те, кто ее поддерживают. Президентская речь дубль 2, один из двух существующих эстонских политических мейнстримов.

«Sõna on vaba», - заявляет президент. «Твое молчание не защитит тебя», - вторит ей Григорьева, цитируя американскую писательницу. «Ой, правда?» - иронизирует во мне главред, с удобством наблюдающий за этим через экран компьютера.

Этот демократический, либеральный, отчасти феминистический дискурс близок, понятен и, пожалуй, рационален. Но было бы ошибкой считать, что ему угрожают исключительно чистокровные альфа-самцы, панически открещивающиеся от продавщицы, косо посматривающей из-за кассы в сторону Дома Стенбока. Никак не меньшую угрозу для него представляет неспособность президентского окружения осознать, что государство – это не только они.

«Я живу в стране, где нынешняя коалиция каждый день занимается унижением женщин, молодежи, меньшинств, иностранных студентов, трудовых мигрантов и местных работодателей. В стране, в которой нынешняя коалиция усиленно внедряет понимание того, что свободное государство и свобода человека возможны только при определенной национальности, вероисповедании и сексуальной ориентации», - говорит Григорьева.