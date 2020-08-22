От редакции ⟩ Школа далеко, школа рядом

Весна 2020 года, превратившая жизнь учителей и родителей школьников в маленький ад, испортившая впечатления, которые остаются в памяти на всю жизнь, у выпускников разных ступеней образования, – от детского сада до университета – к счастью, сменилась летом и каникулами. Родители, наконец, смогли вернуться к рабочим обязанностям и запущенному быту. А когда было работать, если приходилось сидеть в суффиксах, синусах, правиле буравчика, разновидностях членистоногих и особенностях разных видов управления государством? Одним словом, учиться вместе со своим оболтусом, который и заниматься на удаленке, скажем прямо, не горит желанием, и разобраться в компьютерных программах и том, чего от него хотят, не может.

Учителя смогли отойти от мониторов и отложить телефоны, завершив круглосуточное общение с администрацией школы, многочисленными учениками и их родителями. А детям разрешили гулять на улице без опасений быть пойманными и отруганными.

Но август уж на дворе, скоро начнется новый учебный год, а школы, родители и ученики замерли в ожидании инструкций и решений Министерства образования и науки. О том, что талмуд на полсотни страниц составлен, сообщила министр образования Майлис Репс лично, проведя пресс-конференцию.

Первое и главное заявление – учебный год начнется в школе, в условиях максимально приближенных к нормальным. То есть, школа все же близко! Второе – маски на детей никто надевать не будет. Ученые, говорят, пришли к выводу, что дети от взрослых заражаются, а вот взрослые от детей почему-то нет. То есть детвора может быть носителем, но не является разносчиком. Правда, эти выводы промежуточные, вирус постоянно мутирует и ищет лазейки, чтобы таки добраться до максимального количества жителей планеты Земля.

Также принято решение закрывать школы целиком в самую последнюю очередь. Если на занятиях побывает больной ребенок, то на 14-дневное дистанционное обучение будет отправлен только его класс. И только если количество заболевших во всей школе доберется до мифических 10 процентов, созовут местный кризисный штаб и примут решение – закрывать или нет. То есть, шанс, что школа станет далеко, вполне себе имеется.

Что во всем этом смущает? Неопределенности осталось слишком много. Мы возвращаемся к нормальной жизни, – синусы и суффиксы будет объяснять учитель в классе, а не ошалевшая мама или обалдевший папа – но нам велят компьютеры далеко не убирать, а, напротив, постараться, пока есть время и возможность, решить технические вопросы максимально объемно, поскольку, кто ж эту сволочь в короне знает, как она поведет себя в предстоящий девятимесячный сопливый период?

Администрациям школ предоставлено право проявлять самостоятельность и принимать решения, исходя из специфики и особенностей. Свобода – это хорошо, но весна показала, что инициатива учителей сильно наказуема решениями министерства, в крайнем случае, самоуправления. Только директор с завучами придумают, как подстроиться под свежее указание и условия, только вбухают деньги, оповестят всех учеников, ответят на миллион вопросов родителей и коллег, как министерство передумает и отдаст распоряжение делать что-то кардинально противоположное. И попробуй не выполни! Или самоуправление воспользуется своим правом самостоятельности и свободы и примет решение отличное от остальной страны.