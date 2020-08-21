Объявлен конкурс: что построят на территории бывшего машиностроительного завода в Пярну

«Район машиностроительного завода долгое время был в ожидании разработки, однако теперь мы можем сказать, что в будущем на отличном месте на берегу реки Пярну постепенно появятся 10 многоквартирных домов на 133 квартиры», ― говорит руководитель отдела по разработке недвижимости Nordecon Катрина Шокман.

«Территория строительства достаточно большая и охватывает участки Ряама, 7, 7а, 7b, 7c, 7d, поэтому разработка будет состоять из нескольких этапов, первым шагом в которой станет поиск лучшего архитектурного решения с помощью открытого архитектурного конкурса».

Согласно утвержденной в 2017 году детальной планировке, к району установлены учитывающие окружающую среду требования, которые являются также основанием для проходящего архитектурного конкурса. Например, согласно архитектурной идее планировки при проектировке зданий на берегу реки среди прочего нужно следовать так называемой дугообразной строительной линии, а это означает, что силуэт крыш зданий у реки должен формировать целостную волну.

Организующийся архитектурный конкурс является открытым и будет состоять из одного этапа. Срок подачи работ – 30 октября 2020.