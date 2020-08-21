Объявлен конкурс: что построят на территории бывшего машиностроительного завода в Пярну

Nordecon объявляет открытый архитектурный конкурс на поиск лучшего архитектурного оформления для создающегося в центре Пярну квартала Сейлери. Квартал Сейлери находится в Пярну, прямо на берегу реки на территории бывшего машиностроительного завода по адресу Ряама, 7. Условия архитектурного конкурса согласованы с Союзом архитекторов Эстонии. Срок для участия в архитектурном конкурсе ― 30 октября 2020.
«Район машиностроительного завода долгое время был в ожидании разработки, однако теперь мы можем сказать, что в будущем на отличном месте на берегу реки Пярну постепенно появятся 10 многоквартирных домов на 133 квартиры», ― говорит руководитель отдела по разработке недвижимости Nordecon Катрина Шокман.
«Территория строительства достаточно большая и охватывает участки Ряама, 7, 7а, 7b, 7c, 7d, поэтому разработка будет состоять из нескольких этапов, первым шагом в которой станет поиск лучшего архитектурного решения с помощью открытого архитектурного конкурса».
Согласно утвержденной в 2017 году детальной планировке, к району установлены учитывающие окружающую среду требования, которые являются также основанием для проходящего архитектурного конкурса. Например, согласно архитектурной идее планировки при проектировке зданий на берегу реки среди прочего нужно следовать так называемой дугообразной строительной линии, а это означает, что силуэт крыш зданий у реки должен формировать целостную волну.
Организующийся архитектурный конкурс является открытым и будет состоять из одного этапа. Срок подачи работ – 30 октября 2020.
Для лучших работ Nordecon учредил призовой фонд размером 15 000 евро, который будет разделен на премии для первых трех мест на суммы 7000, 5000 и 3000 евро соответственно. Жюри выберет одно лучшее решение, с автором(-ами) которого будет продолжено сотрудничество для заказа проекта зданий. Жюри закончит работу не позднее 1 декабря 2020. Членами жюри являются Андо Воогма и Катрина Шокман из Nordecon, городской архитектор Пярну Хенри Ээссалу и Эмиль Урбель, а также Ану Таммемяги из Союза архитекторов Эстонии. Все необходимые для участия в конкурсе материалы доступны на сайте квартала Сейлери.