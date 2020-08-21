Кальюлайд выпускникам школ: выбор в свое время каждый делает сам

По словам главы государства, нецелесообразно делить людей на поколения по годам рождения. «Да, время, чтобы шагать к большой цели, как написала Анна Хаава, разное, со своими возможностями и ограничениями, которые должен преодолеть любой, кто хочет двигаться вперед. Однако в периодически звучащих заявлениях о том, что та или иная ситуация, образ мышления, поведение не изменится, пока не вырастет новое поколение - на мой взгляд, это также предлог, который ищет старшее поколение для оправдания своих неудач и упущений», - сказала президент Кальюлайд.

По словам президента республики, смелые мысли и действия сегодняшних преобразователей мира когда-то были само собой разумеющимися. «Однако помогает осознание того, что центры досуга в городских пространствах стали доступными для инвалидов-колясочников, и останутся таковыми впредь. Возможно, в будущем мы сможем держаться за руки на улице независимо от пола любимого человека, не боясь взглядов прохожих», - добавила президент Кальюлайд.

«Выпуск 2020 года, знайте, что никто лучше вас не осуществит ваши мечты. Каждый старт можно откладывать надолго, думая, что когда-нибудь у меня будет больше знаний, навыков, знакомств и ресурсов. Однако, если мы правильно распорядимся своим временем, то завтра его будет еще больше, чем сегодня. Но правда в том, что каждое изменение начинается, когда вы больше не можете выносить мысли о том, что все еще не достигли того, что нужно изменить. Сохраните то, что нужно сохранить, и переделайте то, что может быть лучше! Делайте это бесплатно и делайте это с радостью », - сказала Глава государства.