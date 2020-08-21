Самая большая педагогическая конференция Эстонии в этот раз пройдет в интернете

Ежегодная педагогическая конференция Нарвского колледжа ТУ, которая пройдет 24-26 августа уже 21-ая по счету. Но из-за вспышки вируса COVID-19 в этот раз она пройдет не в стенах колледжа, а в виртуальном пространстве. Так же, как этой весной вирус заставил переместить учебную работу на дистанционное обучение, так и сама конференция, фокусирующаяся на опыте дистанционного обучения, пройдет в интернете.

Комментирует директор Нарвского колледжа Марек Саммуль: «Мы все видели весной, насколько по-разному были подготовлены и учителя, и ученики к дистанционному обучению. Смогли вынести из этого опыта как плюсы, так и минусы. Летом было время поразмыслить над этой ситуацией, проанализировать ее и сделать выводы. Конференция дает возможность обменяться мыслями на эту тему и еще раз задастся вопросом о том, как мы можем поддержать обучение, не находясь с учениками с одном помещении?»

Учебный год начнется обыкновенно, в школьных помещениях, но повсюду мы слышим, что надо быть в любую минуту готовым к переходу на дистанционное и э-обучение, поскольку ситуация может ухудшиться. Более широкое использование э-обучения предоставляет множество возможностей для гибкого подхода, того, к чему стремится будущее образования Эстонии. «Э-обучение и дистанционное обучение в нынешнее время уже норма. Также, как и обучение на нескольких языках. Хотим услышать на конференции как многоязычие и дистанционное обучение, связанные между собой, дают лучший результат», подмечает одна из организаторов конференции, преподаватель Нарвского колледжа Аэт Кийсла.

Доступ к конференции свободный. Конференция будет транслироваться в интернете, а все желающие могут следить за докладами конференции по ссылке, имеющейся на страницу конференции. Доклады и после окончания конференции будут доступны к просмотру.