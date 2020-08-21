Самая большая педагогическая конференция Эстонии в этот раз пройдет в интернете

Нарвский колледж ТУ приглашает работников сферы образования и всех заинтересованных принять участие в 21-ой педагогической конференции «В нескольких местах на нескольких языках. Обучение и преподавание во многих формах», которая пройдет с 24 по 26 августа.
Ежегодная педагогическая конференция Нарвского колледжа ТУ, которая пройдет 24-26 августа уже 21-ая по счету. Но из-за вспышки вируса COVID-19 в этот раз она пройдет не в стенах колледжа, а в виртуальном пространстве. Так же, как этой весной вирус заставил переместить учебную работу на дистанционное обучение, так и сама конференция, фокусирующаяся на опыте дистанционного обучения, пройдет в интернете.
Комментирует директор Нарвского колледжа Марек Саммуль: «Мы все видели весной, насколько по-разному были подготовлены и учителя, и ученики к дистанционному обучению. Смогли вынести из этого опыта как плюсы, так и минусы. Летом было время поразмыслить над этой ситуацией, проанализировать ее и сделать выводы. Конференция дает возможность обменяться мыслями на эту тему и еще раз задастся вопросом о том, как мы можем поддержать обучение, не находясь с учениками с одном помещении?»
Учебный год начнется обыкновенно, в школьных помещениях, но повсюду мы слышим, что надо быть в любую минуту готовым к переходу на дистанционное и э-обучение, поскольку ситуация может ухудшиться. Более широкое использование э-обучения предоставляет множество возможностей для гибкого подхода, того, к чему стремится будущее образования Эстонии. «Э-обучение и дистанционное обучение в нынешнее время уже норма. Также, как и обучение на нескольких языках. Хотим услышать на конференции как многоязычие и дистанционное обучение, связанные между собой, дают лучший результат», подмечает одна из организаторов конференции, преподаватель Нарвского колледжа Аэт Кийсла.
Доступ к конференции свободный. Конференция будет транслироваться в интернете, а все желающие могут следить за докладами конференции по ссылке, имеющейся на страницу конференции. Доклады и после окончания конференции будут доступны к просмотру.
Педагогические конференции Нарвского колледжа ежегодные и уже стали самым крупным в Эстонии форумом для учителей. Конференция – место встречи работников сферы образования, как и из региона Ида-Вирумаа, так и со всей Эстонии. Рабочими языками конференции являются эстонский, русский и английский. В рамках конференции проходит и традиционный конкурс докладов-постеров. Дополнительная информация доступна на сайте конференции: (https://narva.ut.ee/konverents2020/).