Запрет на ночную продажу алкоголя в Тартумаа остается в силе

Для предотвращения распространения коронавируса полиция продлила введенные 7 августа ограничения на продажу алкоголя ночью в Тартуском уезде еще на неделю, пишет Postimees.
«По мнению представителей Департамента здоровья, ограничения на продажу алкоголя в Тартумаа оказали положительное влияние на количество подтвержденных случаев заболевания. Хотя число заболевших снижается, показатель заболеваемости пока недостаточно низкий, чтобы сегодня отказаться от ограничений на продажу алкоголя», - пояснил решение руководитель Лыунаской префектуры Валло Коппель.
Он добавил, что не позднее пятницы следующей недели представители полиции и Департамента здоровья вновь оценят ситуацию.
Запрет на продажу алкоголя в различных развлекательных заведениях, заведениях общепита и других учреждениях установлен для обеспечения общественного порядка и защиты здоровья населения с 23 часов вечера до 6 часов утра.