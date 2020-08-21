Запрет на ночную продажу алкоголя в Тартумаа остается в силе

«По мнению представителей Департамента здоровья, ограничения на продажу алкоголя в Тартумаа оказали положительное влияние на количество подтвержденных случаев заболевания. Хотя число заболевших снижается, показатель заболеваемости пока недостаточно низкий, чтобы сегодня отказаться от ограничений на продажу алкоголя», - пояснил решение руководитель Лыунаской префектуры Валло Коппель.

Он добавил, что не позднее пятницы следующей недели представители полиции и Департамента здоровья вновь оценят ситуацию.