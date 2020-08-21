В гостевом матче Лиги Европы "Левадии" не поможет один из ключевых игроков

"Когда стало известно, что в первом раунде Лиги Европы "Левадия" сыграет с победителем матча между командами с Гибралтара и Фарерских островов, мы начали готовиться к каждому из этих вариантов. На Гибралтар виза нужна всем нашим легионерам, а на Фарерские острова украинские футболисты и сербский тренер команды могут лететь без виз. Что касается африканцев, то им виза нужна для поездок как на Фареры, так и на Гибралтар. В итоге возникла ситуация, что в двух местах один паспорт находиться не может, и мы сделали выбор - документы ивуарийца Мануча отдали на получение датской визы, сегодня он ее получил, а паспорт Гандо отправили в Лондон для оформления разрешения на въезд в Гибралтар, поскольку, датской визы у Гандо нет, то и на Фареры он лететь не может", - сказал Сергей Хохлов-Симсон.