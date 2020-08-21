Омские врачи отрицают наличие яда в организме Навального

Представитель омской больницы заявил, что Навальный не был отправлен. То есть час назад нам говорили про смертельный яд, опасный для окружающих, а теперь - что токсины не найдены. Что у них вообще происходит? pic.twitter.com/D1Dl6EYcHi — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

"В настоящее время диагноз "отравление" остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление", - заверил замглавврача. По его словам, в результате лечения и наблюдения за Алексеем Навальным в течение суток врачи "практически имеют полный диагноз". Калиниченко добавил, что согласно закону о защите персональных данных не может назвать этот диагноз журналистам, но он доведен до сведения жены и брата пациента: "Они в устной форме получили от нас полную информацию".

По мнению омских медиков, состояние находящегося в коме оппозиционера нестабильно. По этой причине его не разрешили отправить на лечение в Германию.

Ранее в тот же день директор ФБК Иван Жданов со ссылкой на сотрудника транспортной полиции заявил, что в организме Навального обнаружен яд, смертельно опасный не только для него, но и для окружающих. Штаб Навального в Омске со ссылкой на супругу Навального Юлию сообщил, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили политика.