Пт, 21.08.2020
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Омские врачи отрицают наличие яда в организме Навального

Омская больница, где находится Алексей Навальный.

ФОТО: Alexei Petrov/Alexei Petrov/TASS

Медики омской больницы скорой помощи № 1, в которой находится создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, не считают, что политик был отравлен, поскольку не обнаружили в его крови и моче яда или его следов. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщил заместитель главврача больницы Анатолий Калиниченко, видеозапись его выступления опубликовал штаб Навального в Омске, пишет Deutsche Welle.

"В настоящее время диагноз "отравление" остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление", - заверил замглавврача. По его словам, в результате лечения и наблюдения за Алексеем Навальным в течение суток врачи "практически имеют полный диагноз". Калиниченко добавил, что согласно закону о защите персональных данных не может назвать этот диагноз журналистам, но он доведен до сведения жены и брата пациента: "Они в устной форме получили от нас полную информацию".

По мнению омских медиков, состояние находящегося в коме оппозиционера нестабильно. По этой причине его не разрешили отправить на лечение в Германию.

Ранее в тот же день директор ФБК Иван Жданов со ссылкой на сотрудника транспортной полиции заявил, что в организме Навального обнаружен яд, смертельно опасный не только для него, но и для окружающих. Штаб Навального в Омске со ссылкой на супругу Навального Юлию сообщил, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили политика.

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