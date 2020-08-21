На шоссе Таллинн - Тарту столкнулись два грузовика

В Йыгевамаа в полдень пятницы столкнулись два грузовика. Движение в районе аварии нарушено.
Около 12.30 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 137-м км шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа, где столкнулись два грузовика. По предварительным данным, грузовик Volvo с литовскими номерами начал обгон грузовика Volvo с эстонскими номерами, когда у эстонского грузовика повредился задний мост и прицеп выехал в сторону совершавшего обгон грузовика.
Никто не пострадал, водители пришли к соглашению о вине в аварии и теперь обратятся к своим страховым обществам, передала Лыунаская префектура.
В связи с ДТП движение в районе аварии было нарушено.