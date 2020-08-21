Пт, 21.08.2020
Власть надеется на силу и страх, Россия, естественно, готова вмешаться, чтобы навести порядок, а что делают Европейский Союз и США? Марко Михкельсон
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • На шоссе Таллинн - Тарту столкнулись два грузовика

На шоссе Таллинн - Тарту столкнулись два грузовика

Полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

В Йыгевамаа в полдень пятницы столкнулись два грузовика. Движение в районе аварии нарушено.

Около 12.30 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 137-м км шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа, где столкнулись два грузовика. По предварительным данным, грузовик Volvo с литовскими номерами начал обгон грузовика Volvo с эстонскими номерами, когда у эстонского грузовика повредился задний мост и прицеп выехал в сторону совершавшего обгон грузовика.

Никто не пострадал, водители пришли к соглашению о вине в аварии и теперь обратятся к своим страховым обществам, передала Лыунаская префектура.

В связи с ДТП движение в районе аварии было нарушено.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ