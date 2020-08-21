На шоссе Таллинн - Тарту столкнулись два грузовика

Около 12.30 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 137-м км шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа, где столкнулись два грузовика. По предварительным данным, грузовик Volvo с литовскими номерами начал обгон грузовика Volvo с эстонскими номерами, когда у эстонского грузовика повредился задний мост и прицеп выехал в сторону совершавшего обгон грузовика.