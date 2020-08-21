Белорусский футболист обвинил "Зенит" в проведении договорного матча в Лиге Европы

Тогда в первой игре третьего квалификационного раунда "Зенит" потерпел поражение со счетом 0:4 , но смог выйти в следующий раунд, разгромив соперника на своем поле 8:1 . Причем с 72-й минуты "сине-бело-голубые" играли в меньшинстве после удаления полузащитника Леандро Паредеса.

"Да там "слив" был стопудовый. Это просматривалось даже невооруженным глазом. Защитники "Динамо" просто стояли как фишки. Это было печальное зрелище, смотреть на игру было больно. Понятно, что я в том матче болел за минчан. Нафиг мне этот "Зенит", - цитирует Яхимовича белорусское издание " Прессбол" .