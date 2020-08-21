Работника бюро по борьбе с коррупцией подозревают в коррупции

18 августа работнику Идаской службы бюро по борьбе с коррупцией Департамента полиции и погранохраны и одному частному лицу было предъявлено подозрение в коррупции, пишет Postimees.
Согласно предъявленному подозрению, в период 2016-2020 годов полицейский принимал от частного лица различные поощрения, за которые в качестве благодарности использовал служебное положение и благоволил в профессиональной деятельности приносившему поощрения человеку.
Речь идет о предварительном подозрении, и, поскольку суть дела и размер поощрений в ходе следствия могут измениться, прокуратура пока не хочет раскрывать детали.
«Серьезность делу придает то обстоятельство, что в совершении связанного с коррупцией преступления подозревают сотрудника полиции, обязанностью которого является профилактика и борьба с коррупцией», - сказала государственный прокурор Сигрид Нурм.
По словам руководителя Центральной криминальной полиции Айвара Алавера, этот случай заслуживает крайнего сожаления, поскольку Центральная криминальная полиция играет важную роль в борьбе с коррупцией, а ее работники должны быть примером: «Мы должны через свою работу и имеющиеся уголовные дела показывать, что коррупции нет места в обществе. Для этого важен вклад каждого работника, и понятно, что мы не сможет достичь поставленных целей, если мы сами работаем против себя. Этот работник понял, что он не может оставаться полицейским и подал заявление об увольнении, и он был освобожден от занимаемой должности».
Пока прокуратура не планирует ходатайствовать об аресте подозреваемых. Следствие ведет служба внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны под руководством Государственной прокуратуры.