Работника бюро по борьбе с коррупцией подозревают в коррупции

По словам руководителя Центральной криминальной полиции Айвара Алавера, этот случай заслуживает крайнего сожаления, поскольку Центральная криминальная полиция играет важную роль в борьбе с коррупцией, а ее работники должны быть примером: «Мы должны через свою работу и имеющиеся уголовные дела показывать, что коррупции нет места в обществе. Для этого важен вклад каждого работника, и понятно, что мы не сможет достичь поставленных целей, если мы сами работаем против себя. Этот работник понял, что он не может оставаться полицейским и подал заявление об увольнении, и он был освобожден от занимаемой должности».