Пт, 21.08.2020
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В Израиле более 30 мужчин подозреваются в групповом изнасиловании девочки

Iisraelis lahvatasid protestid pärast 16-aastase tüdruku grupivägistamist üle 30 mehe poolt. Pildil protestijad Tel Avivi Habima väljakul

ФОТО: HEIDI LEVINE/SIPA/Scanpix

Израильская полиция расследует дело о предполагаемом групповом изнасиловании на популярном во всем мире курорте Эйлат, жертвой которого стала 16-летняя девушка, пишет Postimees

Следователи подозревают более 30 мужчин в изнасиловании девочки-подростка, двое уже задержаны. Один из них сказал, что изнасилования не было, потому что девушка сама согласилась на секс. По неподтвержденным данным, девушка была в то время в нетрезвом состоянии и не понимала, что происходит.

Израильская девушка подала в полицию заявление об изнасиловании, заявив, что приехала в Эйлат с другом, и они должны были встретиться с ее знакомыми. Компания направилась в гостиничный номер, где все стали употреблять алкоголь, а затем мужчины по очереди насиловали девушку.

По данным полиции, друг девушки пытался остановить мужчин, но и ему стали угрожать изнасилованием.

Имена подозреваемых и потерпевшей не разглашаются. По сообщениям израильских СМИ, мужчины являются гражданами Израиля и все они старше 20 лет.

Полиция выследила одного из подозреваемых благодаря сообщениям на мобильном телефоне девушки. Мужчина отрицает, что общался с девушкой, и сказал, что это был кто-то другой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил изнасилование и назвал его шокирующим. «Это не просто сексуальное преступление, жертвой которого стала девушка. Это преступление против человечности, которое можно только осудить», - сказал Нетаньяху.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц сказал, что у людей, причастных к групповому изнасилованию, нет морали и души.

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