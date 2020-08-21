Прогноз погоды на субботу: туман, дожди и солнце

По регионам ожидаются туманы. Ветер юго-восточный и южный к утру поднимется до 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 10-16, на побережье до 20 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями. Утром на западные острова придет зона дождей, которая распространится дальше в материковую часть страны. По регионам грозы и ливни. Ветер юго-восточный и южный, 5-11, порывами до 17 м/сек, во второй половине дня начиная с островов переменится на юго-западный и уляжется. Температура воздуха от 18 до 24 градуса тепла.