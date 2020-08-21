Галерея ⟩ Превращение каретного двора XIX века в уютный дом

Команда дизайнеров и мастеров восстановила оригинальные сосновые полы и двери, а также изготовили новые двери с петлями и фурнитурой из кованого железа. Кухня, ванная, лестницы и многое другое абсолютно новые, но выглядят, как добротные вещи с историей.

Цветовая гамма очаровывает: теплые оттенки желтого, охры, коричневого и зеленого стали отличным мостиком между историческим и современным интерьером. К дому примыкает ухоженный задний двор, в котором так приятно выпить чашечку кофе или устроить ужин с гостями. Этот интерьер и сад слились воедино очень гармонично и выглядят так, как будто были здесь всегда!