Пт, 21.08.2020
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Галерея ⟩ Превращение каретного двора XIX века в уютный дом

Реставрация этого каретного двора XIX века поражает воображение. Дом расположен в самом сердце Чарльстона, Южная Каролина, и был частью крупного проекта реконструкции исторических зданий, пишут блогеры Анна и Сергей из Pufikhomes. 

Здание отремонтировано с большим уважением к оригинальным деталям и архитектуре и превращено в роскошный жилой дом.

Команда дизайнеров и мастеров восстановила оригинальные сосновые полы и двери, а также изготовили новые двери с петлями и фурнитурой из кованого железа. Кухня, ванная, лестницы и многое другое абсолютно новые, но выглядят, как добротные вещи с историей.

Цветовая гамма очаровывает: теплые оттенки желтого, охры, коричневого и зеленого стали отличным мостиком между историческим и современным интерьером. К дому примыкает ухоженный задний двор, в котором так приятно выпить чашечку кофе или устроить ужин с гостями. Этот интерьер и сад слились воедино очень гармонично и выглядят так, как будто были здесь всегда!

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