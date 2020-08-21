Пт, 21.08.2020
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  • Суд продлил арест подозреваемого в совершении аварии на Лаагна-теэ

Суд продлил арест подозреваемого в совершении аварии на Лаагна-теэ

ДТП на Лаагна-теэ.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Харьюский уездный суд в пятницу, 21 августа, продлил на два месяца срок содержания под стражей подозреваемого в совершении автомобильной аварии на Лаагна-теэ в Таллинне, в результате которой погибли два человека, пишет RusERR.

Массовая авария на Лаагна-теэ произошла вечером 20 июня. По оценке прокуратуры, автомобиль BMW, за рулем которого находился 20-летний водитель без прав, на большой скорости врезался в две другие машины, а затем вылетел на автобусную остановку.

В настоящее время в больнице в крайне тяжелом состоянии находится 57-летняя пассажирка Volvo.

По оценке прокуратуры, трагическому ДТП предшествовала уличная гонка, о которой ее участники договорились заранее.

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