На пляже Пикакари погиб пожилой мужчина

О произошедшем береговую охрану известили двое пожилых мужчин, которые сказали, что их приятель пошел купаться и не вернулся. Спасатели на лодке отправились к линии буйков, где пропавшего видели в последний раз. Глубина на месте была около двух метров.

На поверхности воды никого не заметили, но один из спасателей нырнул и заметил под водой пожилого человека.

Пострадавшего в бессознательном состоянии доставили на берег. Один из охранников сразу начал реанимационные действия, второй сообщил о случившемся на номер 112. На помощь пришел один из посетителей пляжа, который помогал в реанимации.

Прибывшие через несколько минут работники скорой продолжили реанимацию. Но результата это не принесло, пострадавший умер.

Что с ним произошло в воде, неизвестно.