Автобусная фирма подала заявление о банкротстве

По сообщению пресс-сектетаря суда Аннетт Крейтсманн, 13 августа суд принял к рассмотрению заявление о банкротстве, поданное предприятием VBV Trans AS, которое ранее имело юридическое название AS Taisto Transport. Речь идет об одном из четырех автобусных предприятий, принадлежащих Тайсто-Таймо Кянгсеппу.

В суде сообщили, что в своем заявлении предприятие указало, что настоящее время его задолженность перед кредиторами составляет как минимум 1 370 529,20 евро, а стоимость имеющегося имущества составляет порядка 329 301 евро.

«Чтобы установить, является ли ходатай неплатежеспособным, суд назначил временного банкротного управляющего, которому предстоит определить, каким имуществом располагает должник и каковы размеры задолженностей», - сообщила Крейтсман.

Также суд наложил запрет на распоряжение имуществом должника без разрешения временного управляющего.

Пассажирские автобусы Taisto колесили по дорогам Эстонии и Европы с 1993 года. В 2001 году было основано предприятие Taisto Liinid AS, которое начало обслуживать междугородние маршруты по всей Эстонии. Под торговой маркой Taisto перевозки осуществляли разные предприятия: Taisto Liinid AS, Taisto Transport AS и Taisto Express OÜ.

По данным на домашней страничке Taisto Liinid, предприятие обслуживает 11 маршрутов. В день осуществляется около 40 отправлений. Автобусы зарегистрированного в волости Антсла предприятия ездят по всей Эстонии. Автобусный парк, насчитывающий около 25 автобусов, ежегодно обслуживает более 400 000 пассажиров.

Член правления VBV Trans AS Тайсто-Таймо Кянгсепп сообщил в среду, что не желает комментировать ходатайство о банкротстве предприятия. «Это не так информация, о которой должны знать все», - сказал он.

Кянгсепп также является членом правления предприятий AS Taisto, Taisto Express OÜ и OÜ Taisto Liinid.

Самой крупной автобусной компанией Кянгсеппа является OÜ Taisto Liinid, оборот которой в прошлом году достиг 2,2 млн евро. За первые шесть месяцев этого года оборот достиг 580 000 евро. В то же время в предприятии числится только один работник.

Оборот AS Taisto в прошлом году превысил 827 000 евро. В компании трудится 15 человек.

Оборот OÜ Taisto Express в прошлом году составлял 242 000 евро. В первом квартале года текущего он составил почти 60 000 евро.

Оборот предлагающего пассажирские перевозки предприятия VBV Trans в прошлом году превысил 1,6 млн ерво. В первые шесть месяцев этого года данный показатель достиг почти 770 000 евро. Ранее VBV Trans имело юридические названия AS Suure-Jaani Buss, AS Taisto Bussid и AS Taisto Transport.