Автобусная фирма подала заявление о банкротстве

Тартуский уездный суд принял к рассмотрению заявление о банкротстве предприятия VBV Trans AS. Ранее оперировавшее под юридическим названием AS Taisto Transport предприятие само подало заявление о банкротстве. Согласно данным, представленным суду, долги предприятия составляют почти 1,4 млн евро, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
По сообщению пресс-сектетаря суда Аннетт Крейтсманн, 13 августа суд принял к рассмотрению заявление о банкротстве, поданное предприятием VBV Trans AS, которое ранее имело юридическое название AS Taisto Transport. Речь идет об одном из четырех автобусных предприятий, принадлежащих Тайсто-Таймо Кянгсеппу.
В суде сообщили, что в своем заявлении предприятие указало, что настоящее время его задолженность перед кредиторами составляет как минимум 1 370 529,20 евро, а стоимость имеющегося имущества составляет порядка 329 301 евро.
«Чтобы установить, является ли ходатай неплатежеспособным, суд назначил временного банкротного управляющего, которому предстоит определить, каким имуществом располагает должник и каковы размеры задолженностей», - сообщила Крейтсман.
Также суд наложил запрет на распоряжение имуществом должника без разрешения временного управляющего.
Пассажирские автобусы Taisto колесили по дорогам Эстонии и Европы с 1993 года. В 2001 году было основано предприятие Taisto Liinid AS, которое начало обслуживать междугородние маршруты по всей Эстонии. Под торговой маркой Taisto перевозки осуществляли разные предприятия: Taisto Liinid AS, Taisto Transport AS и Taisto Express OÜ.
По данным на домашней страничке Taisto Liinid, предприятие обслуживает 11 маршрутов. В день осуществляется около 40 отправлений. Автобусы зарегистрированного в волости Антсла предприятия ездят по всей Эстонии. Автобусный парк, насчитывающий около 25 автобусов, ежегодно обслуживает более 400 000 пассажиров.
Член правления VBV Trans AS Тайсто-Таймо Кянгсепп сообщил в среду, что не желает комментировать ходатайство о банкротстве предприятия. «Это не так информация, о которой должны знать все», - сказал он.
Кянгсепп также является членом правления предприятий AS Taisto, Taisto Express OÜ и OÜ Taisto Liinid.
Самой крупной автобусной компанией Кянгсеппа является OÜ Taisto Liinid, оборот которой в прошлом году достиг 2,2 млн евро. За первые шесть месяцев этого года оборот достиг 580 000 евро. В то же время в предприятии числится только один работник.
Оборот AS Taisto в прошлом году превысил 827 000 евро. В компании трудится 15 человек.
Оборот OÜ Taisto Express в прошлом году составлял 242 000 евро. В первом квартале года текущего он составил почти 60 000 евро.
Оборот предлагающего пассажирские перевозки предприятия VBV Trans в прошлом году превысил 1,6 млн ерво. В первые шесть месяцев этого года данный показатель достиг почти 770 000 евро. Ранее VBV Trans имело юридические названия AS Suure-Jaani Buss, AS Taisto Bussid и AS Taisto Transport.
Судебное заседание, где будет рассмотрено заявление о банкротстве, состоится 28 августа в Выруском здании суда.