Автобусная фирма подала заявление о банкротстве

По сообщению пресс-сектетаря суда Аннетт Крейтсманн, 13 августа суд принял к рассмотрению заявление о банкротстве, поданное предприятием VBV Trans AS, которое ранее имело юридическое название AS Taisto Transport. Речь идет об одном из четырех автобусных предприятий, принадлежащих Тайсто-Таймо Кянгсеппу.

Пассажирские автобусы Taisto колесили по дорогам Эстонии и Европы с 1993 года. В 2001 году было основано предприятие Taisto Liinid AS, которое начало обслуживать междугородние маршруты по всей Эстонии. Под торговой маркой Taisto перевозки осуществляли разные предприятия: Taisto Liinid AS, Taisto Transport AS и Taisto Express OÜ.