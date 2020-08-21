Из-за коронавируса весной за чертой бедности в Финляндии оказались около 100 000 детей

В благотворительную организацию "Hope", помогающую малоимущим семьям с детьми, за продуктами питания, средствами гигиены и одеждой обращается рекордное число людей, однако, организация не может сейчас помочь всем нуждающимся.

«Когда мы в начале августа открыли онлайн-анкету для запроса помощи, то за пять дней к нам обратилось более тысячи семей. Это самое большое число просьб о помощи за всю историю организации», – рассказала исполнительный директор "Hope" Эвелийна Хостила.