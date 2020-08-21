Экс-футболисту Широкову может грозить до 10 лет лишения свободы за избиение арбитра

10 августа в ходе матча любительских команд в рамках Московского Кубка Селебрити Широков избил судью , обслуживавшего эту встречу. Данченкова увезли на скорой в больницу, где наложили несколько швов. Пострадавший подал заявление в полицию.

"Мы посекундно проанализировали все телодвижения на видео - благо, много видеоматериалов. И мы пришли к твердому убеждению, что в данном случае квалифицировать действия Широкова следует как покушение на убийство из хулиганских побуждений", - заявил защитник в интервью радио "Москва FM" .

"Потому что иначе как попыткой убийства удар футболиста страшной силы, который, так сказать, может просто голову разбить на части, удар по голове... Слава богу, что наш арбитр смог прикрыться рукой. Мы квалифицировали действия Романа Широкова как покушение на убийство. И также административная ответственность должна быть: за оскорбление и хулиганство", - добавил он.

Добивание ногой в лицо pic.twitter.com/SlOD1s6I0s — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

По словам Островского, с учетом заявленных статей УК РФ ранее не судимому Широкову может грозить до 10 лет лишения свободы, хотя у него "очень плохой послужной список в плане хулиганства".