Пт, 21.08.2020
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Эстония и Латвия вводят запрет на визы для белорусских чиновников

Белорусские флаги.

ФОТО: Sergei Grits/AP

Главы МИД Эстонии и Латвии договорились о разработке совместных санкций в отношении ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов официальных лиц Белоруссии.

Эстония и Латвия составили списки белорусских официальных лиц, ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов, передал МИД. Санкции подразумевают запрет на выдачу виз. Двусторонние санкции установят на государственном уровне до предстоящего вскоре введения санкций ЕС.

Главы МИД в ближайшее время представят списки правительствам своих стран.

«Беларусь находится в непосредственной близости от нас и тем важнее отреагировать быстро и подать четкий сигнал», - сказал глава МИД Урмас Рейнсалу.

В совместном заявлении главы МИД выразили серьезную обеспокоенность президентскими выборами в Белоруссии, результаты которых не признает белорусское общество, и призвали Беларусь к мирному и законному урегулированию текущего кризиса.

Министры сообщили, что решили ввести санкции в отношении официальных лиц Белоруссии, которые несут ответственность за фальсификацию результатов выборов и применение чрезмерной силы против мирных протестующих в городах Белоруссии.

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