Эстония и Латвия вводят запрет на визы для белорусских чиновников

Главы МИД Эстонии и Латвии договорились о разработке совместных санкций в отношении ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов официальных лиц Белоруссии.
Эстония и Латвия составили списки белорусских официальных лиц, ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов, передал МИД. Санкции подразумевают запрет на выдачу виз. Двусторонние санкции установят на государственном уровне до предстоящего вскоре введения санкций ЕС.
Главы МИД в ближайшее время представят списки правительствам своих стран.
«Беларусь находится в непосредственной близости от нас и тем важнее отреагировать быстро и подать четкий сигнал», - сказал глава МИД Урмас Рейнсалу.
В совместном заявлении главы МИД выразили серьезную обеспокоенность президентскими выборами в Белоруссии, результаты которых не признает белорусское общество, и призвали Беларусь к мирному и законному урегулированию текущего кризиса.
Министры сообщили, что решили ввести санкции в отношении официальных лиц Белоруссии, которые несут ответственность за фальсификацию результатов выборов и применение чрезмерной силы против мирных протестующих в городах Белоруссии.